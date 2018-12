[CINESPADA] Primus Rex: Ecce Pellicula Magna!

Connect on Linked in

Il primo re. La Storia della storia della civiltà occidentale. La Storia di due fratelli (ROMOLO E REMO) che segnerà la fondazione di uno dei più grandi imperi dell’ Umanità. L’Unico Impero che potrà vantare addirittura una concausa con la Storia più Eccelsa, quella della Salvezza o Redenzione dell’intero Genere Umano. Il solo Impero che vanterà la parola Sacro una volta votato alla Fede Cattolica.

E per esaltare la Fondazione della Civiltà delle civiltà, il 31 Gennaio 2019, in tutte le sale cinematografiche, non perdetevi, cari lettori e lettrici di Radio Spada, una pellicola del tutto “made in Italy” e nella magnifica lingua protolatina. Il film, diretto da Matteo Rovere é destinato, come i due fratelli ( interpretati da Alessio Lapice e Alessandro Borghi – Romolus Remusque), a diventar Leggenda e ad entrare nel pantheon dei più grandi Colossal della Storia Cinematografica Mondiale.

NON PERDETEVELO!!!! (Simone P.B. Gambini Bolchi)





