[Al pie del trono vacante] “Fortalezas, fortalices y bunkers”

Por Luca Fumagalli y Piergiorgio Seveso (che ringraziano l’amico Juan Diego Ortega Santana per la consulenza)

“El poder tiende a corromper, el poder absoluto tiende a corromper absolutamente” Lord Acton



Hace años, trabajamos duro juntos para explicar a un amigo un tanto perplejo (además de “católicos perplejos” y “conservadores perplejos”, hay también “perplejos sedevacantistas”) la dinámica interna, virtuosa y “nerviosa” de la Sedevacante.

Un mundo dedicado a defender la Verdad, católico integral, pero, por supuesto, un “pequeño mundo”, entendido por Don Camillo, a veces a punto de mezquino. Las imágenes que usamos fueron aquellas, muy fáciles, de la fortaleza sitiada (entre Civitella y el Alcázar); O había una imagen aún mejor y más hablada: la de la fortaleza rodeada por el desierto, bien armada y bastante vigilada, pero lejos de los escenarios de la guerra principal. La guerra principal, cuyo resultado desastroso es conocido por todos, ya ha terminado en los años 1960 con el “Concilio Vaticano II”.

El tiempo en que la jerarquía de la iglesia oficial, casi en su totalidad, pasó “las armas, el equipaje y las cruces pectorales” en el campo del enemigo (con la letra mayúscula “E”). El “pequeño fuerte”, periférico y marginal, no concierne a las fuerzas opuestas, que lamentablemente ya lograron un triunfo completo, aunque aparente.

Los “católicos” viven hoy en el mundo y en la iglesia como en el único mundo posible. Alguien va a perseguir las quimeras ultra progresivas (cada vez más concretas) de un “Vaticano III”, alguien más vagará, repara, corrige y ajusta, pero todos son parte del mismo escenario, todos ellos existen bajo el único sol de la revolución conciliar . De los Girondistes a los Montagnards , de los Jacobins a los Dantoniens, del Hébértistes a los realistas moderados, todo el mundo no tiene otra idea que sentarse en el “Parlamento de la revolución”.

Para los “católicos”, estos fuertes, dejados al catolicismo romano, son muy insignificantes. Mientras tanto, en las fortalezas asediadas aguardan en armas a un enemigo que llega tarde, Oran al buen Dios, esperan que todo regrese a los viejos tiempos y se organicen. Y como las tardes son largas, y aún más días, algo debe ser inventado. Por ejemplo, discutimos, enviando a otros fuertes de mensajes de guerra sobre la conducta que se celebrará ante el enemigo triunfante, ahora consideradola mezcla, ahora derrotista, ahora insuficiente. Las otras fortalezas, todas también convencidas de estar completamente preparadas para recibir el asalto del enemigo, son silenciosas, responden al sonido de contrallamadas igualmente controvertidas o, más sencillamente, optan por las frambuesas (en el idioma italiano “Pernacchie”).

Cada fortalice, incluso cada bunker (que de la fortaleza es una reducida y casi caricaturesca) piensa que es un pequeño reino, ciertamente sujeto a la realeza de Cristo, pero aún más a la de los que lo gobiernan. et Rex in Regno suo est Imperator. De este mal endémico, inevitable, casi innato en los días en que vivimos, también puede venir algo bueno: entonces le dijimos a nuestro amigo que no nos miró demasiado convencido. Por supuesto, también puede venir del gran mal (quod Deus Avertat) si el rey se convierte en un tirano y envía órdenes incomprensibles, perniciosas o, peor, inhumanas. Estas son cosas que siempre han sucedido y que sucederán en cualquier sociedad humana. Hoy en día, sin embargo, todo se vuelve más problemático, ya que no hay una autoridad supercompartida. Una autoridad superpartida a la que deben presentarse las preguntas, los disputationes, los anathemas, las controversias entre borrachos.

Oh, si era tan fácil como en “El motín de Cain”, una hermosa película a la que referimos a nuestros lectores. Si efectivamente no es posible occidere tyrannum, al menos puedes demostrar públicamente su locura. La Providencia sigue siendo el único consuelo. Al menos ella, estamos seguros, ayudará a Fortalezas, fortalices y bunkers a permanecer intactos (tanto moral como mentalmente). Porque los tártaros, contrariamente a lo que sucede en la historia de Buzzati, llegarán tarde o temprano. –

En la fiesta de Inmaculado Corazón de María y octavo de la Asunción – 22 de agosto de 2018





