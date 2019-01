[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Aniversario de la Aparición de la Virgen de Banneux (Bélgica) “la Madre de los Pobres”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)







Aniversario de la Aparición de la Virgen de Banneux (Bélgica) “la Madre de los Pobres”







Cuando apenas restaban unos pocos años para que Europa se enfrentara de nuevo en la II Guerra Mundial, Nuestra Señora la Virgen María quiso manifestarse una vez más en busca de la conversión de Sus hijos; esta vez eligió la aldea belga de Banneux, una humilde pedanía en torno a una iglesia. Fue el 15 de Enero de 1933 cuando la Virgen se apareció a la niña Mariette Beco. Su familia vivía en condición de extrema pobreza, a un kilómetro de la iglesia (en un sector llamado ‘La Fagne’ por la característica fangosa del terreno), y no eran de hábitos religiosos. Tampoco la niña Mariette había sido criada ni educada en la Fe Católica por el indiferentismo religioso de sus padres.

Descripción de la Virgen dada por la vidente Mariette Beco

(fallecida el 2 de Diciembre de 2011)

“Era una Señora muy hermosa, con un vestido blanco, una faja azul en la cintura, un rosario colgado del brazo, las manos juntas por las palmas a la altura del pecho, la cabeza inclinada hacia la izquierda y una rosa sobre el pie derecho. La cruz del rosario era del mismo color oro que la rosa sobre sus dedos”.

En la primera Aparición nada audible para Mariette dice la Virgen, pero la ve mover los labios. Aunque la oración no era parte de su vida, el impacto provoca que de inmediato la pequeña de 11 años comience a rezar el Rosario y en los días siguientes a participar en las clases de Catecismo. También su padre, al ser testigo de lo que vivía su hija, experimentará una conversión y retorno a la vida de Fe que sorprenderá al sacerdote del lugar.

En la segunda Aparición el 18 de Enero, la Virgen llama a Mariette hasta una fuente de agua cercana y le dice: “Posa tus manos en el agua”… “Esta agua me está reservada”. Al día siguiente, 19, le dirá: “Yo soy la Virgen de los Pobres… el manantial es para todas las naciones, para los enfermos”.

Finalmente, en las apariciones restantes, la Virgen de los Pobres señala su deseo de que se construya en el lugar “una capillita”. “Vengo a aliviar el dolor… Creed en mí, yo creeré en vosotros… Yo soy la Madre del Salvador, Madre de Dios; Rezad mucho”, fueron los continuos Mensajes que Nuestra señora transmitió a la niña.

El 22 de Agosto de 1949, Monseñor Louis-Joseph Kerkhofs, Obispo de Lieja-Bélgica, reconocía definitivamente como verídicas de las Apariciones de la Virgen de los Pobres en Banneux.

