[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL SANTO NOMBRE DE JESÚS

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

El Santo Nombre de Nuestro Salvador, procede del hebreo Yeshúa ( יֵשׁוּעַ ) que significa “El Salvador”.

“Éste es aquel Santísimo Nombre anhelado por los Patriarcas, esperado con ansiedad,

demandado con gemidos, invocado con suspiros, requerido con lágrimas,

donado al llegar la plenitud de la gracia”

(San Bernardino de Siena)

El mismo San Bernardino solía llevar una tablilla que mostraba la figura de la Sagrada Eucaristía con rayos saliendo de ella y en el medio, se veía el monograma “IHS”, abreviación del Nombre de Jesús en griego (ιησουσ).

Más adelante la tradición le añadiría un significado a las siglas: “I”, Iesus (Jesús), “H”, Hominum (de los hombres), “S”, Salvator” (Salvador). Juntos quieren decir “Jesús, Salvador de los hombres”.

Durante el Concilio de Lyon, año 1274, el Papa Gregorio X dictó una Bula encaminada a desagraviar los insultos que se manifestaban contra el Nombre de Jesús. Las órdenes de los Dominicos y los Franciscanos fueron las encargadas de custodiar y extender dicha devoción por toda Europa. Así, Gregorio X escribió una carta a Juan de Vercelli, el entonces Superior General de los Dominicos, donde declaraba, “Nos, hemos prescrito a los fieles… reverenciar de una manera particular ese Nombre que está por encima de todos los nombres…”.

Este acto resultó en la fundación de la Sociedad del Santo Nombre. Se decía que el Nombre de Jesús estaba en la boca de San Francisco “como la miel en el panal” y San Francisco mismo escribió, “ningún hombre es digno de decir Tu Nombre”. Luego, San Bernardo escribió sermones enteros sobre el Nombre de Jesús y dijo: “Jesús es miel en la boca, melodía en el oído, un canto de delicia en el corazón”. San Buenaventura exclama, “Oh, alma, si escribes, lees, enseñas, o haces cualquier otra cosa, que nada tenga sabor alguno para ti, que nada te agrade excepto el Nombre de Jesús”.

Con el nombre “Sociedad del Santo Nombre de Dios” es fundada en 1430, por Fray Diego de Vitoria en el Convento de San Pablo de la ciudad de Burgos la primera Cofradía del Dulce Nombre de Jesús de España mediante la Bula “Salvatoris et Nómini Nostri Iesu Christi”.

LETANÍAS DEL SANTO NOMBRE DE JESÚS



-Señor, ten piedad de nosotros

-Cristo, ten piedad de nosotros

-Señor, ten piedad de nosotros

-Cristo, óyenos

-Cristo, escúchanos Se repite -Dios, Padre Celestial,

-Dios Hijo, Redentor del mundo,

-Dios Espíritu Santo,

-Santísima Trinidad, un solo Dios,

-Jesús, Hijo de Dios vivo,

-Jesús, Esplendor del Padre,

-Jesús, Pureza de la luz eterna,

-Jesús, Rey de la gloria,

-Jesús, Sol de Justicia,

-Jesús, Hijo de la Virgen María,

-Jesús, Amable,

-Jesús, Admirable,

-Jesús, Dios fuerte,

-Jesús, Padre del siglo futuro,

-Jesús, Mensajero del Plan Divino,

-Jesús, Todopoderoso,

-Jesús, Pacientísimo,

-Jesús, Obedientísimo,

-Jesús, Manso y Humilde de corazón,

-Jesús, amante de la castidad,

-Jesús, Amador nuestro,

-Jesús, Dios de paz,

-Jesús, Autor de la vida,

-Jesús, modelo de virtudes,

-Jesús, celoso de la salvación de las almas,

-Jesús, Nuestro Dios,

-Jesús, Nuestro refugio,

-Jesús, Padre de los pobres,

-Jesús, Tesoro de los fieles,

-Jesús, Pastor Bueno,

-Jesús, Verdadera Luz,

-Jesús, Sabiduría eterna,

-Jesús, Bondad Infinita,

-Jesús, Camino y Vida nuestra,

-Jesús, Slegría de los Ángeles,

-Jesús, Rey de los Patriarcas,

-Jesús, Maestro de los Apóstoles,

-Jesús, Doctor de los Evangelistas,

-Jesús, fortaleza de los Mártires,

-Jesús, luz de los Confesores,

-Jesús, pureza de las vírgenes,

-Jesús, corona de todos los Santos, Ten misericordia de nosotros -Senos propicio Perdónanos, Jesús -Senos propicio Escúchanos, Jesús -De todo mal,

-De todo pecado,

-De tu ira,

-De las asechanzas del demonio,

-Del espíritu impuro,

-De la muerte eterna,

-Del menosprecio de tus inspiraciones,

-Por el misterio de tu santa encarnación,

-Por tu natividad,

-Por tu infancia,

-Por tu divinísima vida,

-Por tus trabajos,

-Por tu agonía y Pasión,

-Por tu cruz y desamparo,

-Por tus sufrimientos,

-Por tu muerte y sepultura,

-Por tu resurrección,

-Por tu ascensión,

-Por tu institución de la Santísima Eucaristía,

-Por tus gozos,

-Por tu Gloria, Líbranos, Jesús -Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Jesús -Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Escúchanos Jesús –Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Ten misericordia de nosotros Jesús -Jesús, óyenos.

-Jesús, escúchanos Se repite

ORACIÓN

Te pedimos Señor, que quienes veneremos el Santísimo Nombre de Jesús disfrutemos en esta vida de la dulzura de Su gracia y de Su gozo eterno en el Cielo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.

