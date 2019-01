Gayburg attacca Radio Spada per il suo ultimo libro (Sodoma distrutta) con prefazione di Silvana De Mari

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Di solito non ci occupiamo di Gayburg, sito bizzarro che tante volte ci attacca: è un piccolo concentrato di contraddizioni e bufale (tipo quella che Sodoma sarebbe stata punita perché “non accogliente”, sì l’hanno ripetuta anche ora).

Oggi facciamo un’eccezione: tra un’accusa di “estremismo di destra”, una (più banalotta) di fondamentalismo, la negazione dell’evidenza in relazione alla condanna di Papi e Santi sulla sodomia e la foto segnaletica di Silvana De Mari e del nostro presidente Piergiorgio Seveso, non potevamo non presentarvi questo anti-capolavoro appena sfornato: https://gayburg.blogspot.com/2019/01/silvana-de-mari-firma-la-prefazione-del.html?m=1

A lato di tutto questo vi rimandiamo alla realtà, ovvero al libro SODOMA DISTRUTTA. Le parole di Santi e Papi contro l’omosessualismo. Prefazione medica di Silvana De Mari.

Prenotabile anche scrivendo a edizioniradiospada@gmail.com





