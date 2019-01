Qualcuno ricorderà – una poesia sull’orrore dell’aborto

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Qualcuno ricorderà.

Qualcuno ricorderà questi tempi di bestie

che campano smembrando creature

nel grembo di chi glielo chiede.

Qualcuno ricorderà questi tempi di madri

che chiedono morte e macello

per il più bel dono e per sé.

Qualcuno ricorderà questi tempi di uomini

che firmano morte e macello,

gioiosi, eleganti, vivi, pasciuti.

Qualcuno ricorderà questi tempi di note:

“non cʼè morte, non cʼè macello,

solo progresso diritti e felicità”.

Ma qualcuno ricorderà.

Ché la storia prima o poi si scrive da sola,

non perde manco una parola:

uomini, madri, bestie e note,

questo tempo per tutti così superiore,

questo teschio colle orbite vuote,

sarà chiamato per vero col nome di orrore.

Qualcuno ricorderà.

E sarà una bambina,

o sarà il suo papà.

