[Thesaurus Linguae Latinae] Latinus sermo fit musica

Kronos “dipinge” il suo nuovo brano coi Colori del Mondo per dar vita alla *Lullonannadance*!

É come un sogno che diventa realtà, poter scrivere qui sulla rubrica di “Radio Spada” di uno dei Vati della musica-dance in lingua latina che fin da quando eravamo piccoli è stato per molti di noi adolescenti uno de’ nostri cantanti preferiti; il suo talento infatti ed il suo impegno culturale, anche nel sociale, sono da decenni apprezzati da moltissimi suoi fan proprio a Milano, e soprattutto tra i latinisti!

É per noi veramente un onore presentarvi il suo nuovo lavoro, accompagnato da questo nostro articolo, dopo averlo intervistato ed aver avuto il piacere di parlare con lui.

Agli amici di “Radio Spada” dunque, una buona lettura ed un …buon ascolto proprio grazie a questo link!!

…”Il piccolo videoclip è stato arrangiato da Robert EM e montato nell’ “Altered Studio”, senza top-model supertruccate, né modelli palestrati; tantomeno son stati utilizzati ambienti corredati da piscine o macchine lussuose. La ‘Lullonannadance’ nasce non a caso come un ‘incontro’ (uno scambio culturale) tra esseri umani di ‘colori differenti’ e complementari, ed è stata pensata in qualità di un ‘crocevia’ tra Occidente ed Oriente, Nord e Sud della nostra realtà circostante, in un presente fin troppo ricco di ostilità e di risentimenti tra etnie e popolazioni diverse che vivono nel medesimo nostro Villaggio globale. Partendo da un ‘cantare assieme’ (il latino, l’antica lingua indoeuropea; e l’arabo, uno tra gli idiomi più parlati delle Nazioni Unite), certamente si potrebbero meglio affrontare, senza rivalità e divisioni, le diffidenze tra i molteplici gruppi etnici e religiosi che da sempre (adesso più che mai ed in modo più massiccio) ci circondano”!!

Nel video infatti, oltre ai colori dell’Unione Europea: l’azzurro ed il giallo, dipinti sulla faccia di Sakina; Kronos si pittura in viso quelli dell’Arabia: il rosso, il bianco, il verde ed il nero!

“Così, reciprocamente -conclude per noi il nostro Kronos (all’anagrafe il professor Gianluca Cellai), sia io che Sakina, ci dipingiamo il volto con tutt’e sei le gradazioni, mentre le sfumature che ne nascono, diventano le ‘parole’ del dialogo tra Nord e Sud; Est ed Ovest; Levante e Ponente”!

Di seguito video, testo e traduzione.

Lullonanna

bonae noctes

istae notae sunt scriptae

lullonanna

meum bonum

dormi laetum et serenum

sic unus dulcis cantus

possint somnia volare

sic unus clarus visus

faciat animum laudare

Supra caelum aquilones

moti etiam volitantes

habes equos oscillantes

alae tuae aperientes

in eo loco scintillare

stellae cadunt in mare

parvus angei ab caelis

supra te tutus sit fidelis

طفلي يا طفلي يا حبي األزلي

انت الحلم و انت األمل

طفلي يا قمري يا كل الحب

نورك يسري ويحمي الدرب

نم ان قلبي فوق المهد

يرعى ويحرس حتى الحلم

Omnia tacent infra

astra lucent intra

claudis oculos suavitas

bona nox mea iucunditas

bona nox!

Traduzione

Ninnananna, buonanotte, comporrò per te dei versi

Ninnananna, mio piccino, dormi tranquillo e sereno

Affinché questa dolce melodia riesca a far volare i tuoi sogni

Ché un contorno cristallino faccia risplendere la tua energia

Su nel cielo, gli aquiloni e le parole volteggino assieme

Sui cavalli a dondolo dischiuderai le tue ali

In questo spazio, le stelle cadenti cascano in mare

Piccolo angioletto del cielo, che tutto per te sia propizio

Bambino mio … Mio amore eterno

Sei il sogno … Sei la speranza

Bambino mio … Mia luna … Sei tutto l’amore del mondo …

La tua luce così grande che illumina il mio cammino …

Dormi bene … Il mio cuore è sopra la tua culla …

Che custodisce persino i tuoi sogni …

Quassù tutto tace; tra gli astri, tutto è luce

Chiudi gli occhi mia dolcezza, buonanotte mia delizia

…Buonanotte!

a cura di Simone P.B.Gambini Bolchi

