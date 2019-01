[U podnóża pustego tronu] Twierdze, Forty i bunkry

Connect on Linked in

Napisane przez Luca Fumagalli i Piergiorgio Seveso

“Władza ma tendencję do skorumpowanych, absolutna władza ma tendencję do skorumpowanych absolutnie” Lord Acton

Wiele lat temu ciężko pracowaliśmy, aby wyjaśnić zakłopotanemu przyjacielowi (oprócz “zakłopotanych katolików” i “zakłopotanych konserwatystów”, są też “zakłopotani sedewakantyści”) wewnętrzną, cnotliwą i “nerwową” dynamikę Sede vacante.

Rzeczywistość poświęcona obronie prawdy, integralny świat katolicki, ale oczywiście też mały świat w stylu “Don Camillo” Guareschiego, czasami aż ocierający się o zło. Wykorzystaliśmy bardzo symboliczne obrazy oblężonej fortecy (między Civitellą del Tronto i El Alcazarem), a nawet jeszcze lepiej: obraz twierdzy otoczonej przez pustynię, dobrze uzbrojonej i dość strzeżonej, ale daleko od sceny głównej wojny, której fatalny wynik jest znany wszystkim, która została już zakończona w 1960 r. Soborem Watykańskim II.

Czas, kiedy hierarchia oficjalnego kościoła (prawie w całości) przekazywała “broń, bagaż i krzyże pektoralne ” na polu wroga (z wielką literą “W”). Obrzeżny i marginalny, mały fort nie dotyczy sił przeciwnych, które niestety już osiągnęły kompletny, choć pozorny triumf.

Dziś “katolicy” żyją na świecie i w kościele, jak w jedynym możliwym świecie. Ktoś zamierza kontynuować ultra-postępowe (coraz bardziej konkretne) chimery “Vaticanum III”. Ktoś inny będzie błądził, naprawiał, poprawiał i dostosowywał, ale wszystkie są częścią tego samego scenariusza: wszystkie istnieją pod jedynym słońcem soborowej rewolucji.

Od Żyrondystów do Jakobinów, od Jakobinów po Dantonistów, od Hebertystów po umiarkowanych realistów, każdy ma inne pojęcie, z wyjątkiem siedzenia w “parlamencie rewolucji”. Dla “katolików” te twierdze pozostały w rzymskim katolicyzmie są nieistotne. Tymczasem w oblężonych twierdzach czekają w obronie wroga, który nie przybywa, modląc się do dobrego Boga, mając nadzieję, że wszystko wróci do dawnych czasów i spróbuje osiągnąć jakiś cel.

A ponieważ wieczory są tak długie, a jeszcze dłuższe dni, muszą coś wymyślić. Na przykład, spieramy się z wysyłaniem do innych fortów wojennych wiadomości o zachowaniach, które mają się odbyć przed zwycięskim wrogiem. To zachowanie można uznać za niejednoznaczne, defetystyczne, a nawet niewystarczające. Pozostałe forty, także przekonane, że są całkowicie przygotowane na atak wroga, milczą. Forty te mogą reagować równie kontrowersyjnie, lub mogą łatwiej dać się wpuścić w maliny (W naszym języku “Pernacchie”).

Każdy fort, nawet każdy bunkier (który z twierdzy jest zredukowaną i niemal kreskówkową wersją) uważa się za małe królestwo, z pewnością podlegające Chrystusowi, ale jeszcze bardziej dla tych, którzy nim rządzą. Et Rex in Regno suo est Imperator.

Od tego endemicznego, nieuchronnego, prawie wrodzonego zła dni, w których żyjemy, może dojść do czegoś dobrego. Powiedzieliśmy więc naszemu przyjacielowi, że nie patrzy na nas bardzo przekonany. Oczywiście, może to być również wielkie zło (quod Deus Avertat), jeśli “Król” zostanie Tyranem i wysyła niezrozumiałe, szkodliwe lub gorsze nieludzkie rozkazy. Są to rzeczy, które zawsze się zdarzały i zdarzają się w każdym ludzkim społeczeństwie. Jednak w dzisiejszych czasach wszystko staje się bardziej problematyczne, ponieważ nie ma uniwersalnej władzy. Super partes autorytet, który ma być przesłuchiwany na temat Disputationes, Anathemas, kontrowersje między pijaków.

Och, gdyby to było łatwe, jak w “The Caine Mutiny”, piękne film, który polecamy naszym czytelnikom. Oczywiście nie jest możliwe Occidere Tyrannum, ale teoretycznie możliwe jest pokazanie jego szaleństwa. Opatrzność jest jedyną pociechą. Jesteśmy przynajmniej pewni, że pomoże fortecom, fortom i bunkrom w stanie nietkniętym (zarówno moralnie jak i mentalnie). W przeciwieństwie do tego, co dzieje się w powieści Dino Buzzati, Tatarzy przybywają prędzej czy później.

W święto Niepokalanego Serca Maryi iw Oktawie Wniebowzięcia – 22 Sierpnia 2018 r

Nota: un grazie speciale ad alcuni amici sedevacantisti polacchi per il complesso lavoro di traduzione in un continuo lavoro di confronto tra l’originale italiano e l’ottima traduzione in inglese. Grazie per aver cercato di rendere in polacco la complessa prosa barocca di questa nota.

