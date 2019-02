[DIFUNDE TU FE CATOLICA] NOVENA A LA SANTA FAZ de Nuestro Señor Jesucristo. Día 4

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta [prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

NOVENA A LA SANTA FAZ de Nuestro Señor Jesucristo. Día 4



“Contempla Mi Faz y penetra las profundidades

del dolor de Mi corazón. Consuélame, y busca almas

que se immolen conmigo“

Revelación de Nuestro Señor a la Madre Pierina de Micheli

ORACIONES INICIALES



Por la señal + de la Santa Cruz, etc.



En el Nombre del Padre, y del Hijo + y del Espíritu Santo



ORACIÓN PREPARATORIA PARA TODOS LOS DÍAS



Te adoro, oh Jesús mío, Hijo de Dios vivo y de María Virgen, que por mi amor diste la vida en el Ara de la Cruz. A Ti me consagro con todo mi corazón, suplicando humildemente que te dignes imprimir en mi alma la imagen de Tu adorable Faz.



¡Oh Padre Eterno! Mira la Santa Faz de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo y por Sus méritos infinitos concédeme un ardiente deseo de reparar las injurias hechas a Tu Divina Majestad y la gracia que deseo obtener en esta Novena. Así sea. (Pídase aquí por la necesidad o gracia espiritual que se desea obtener)

ORACIÓN DEL DÍA CUARTO



¡Oh mansísimo Jesús! Tu Faz de infinita bondad es objeto del más vil insulto inferido por la cruel mano de un criado en casa de Anás. Te hieren, Salvador mío, porque aborrecen Tus palabras de justicia y de caridad sin límites. No permitas que jamás tome yo venganza de mis enemigos, antes bien les perdone siempre de todo corazón.



A continuación reza despacio y con piedad un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.



JACULATORIA



¡Muéstranos, Señor, Tu Santa Faz y seremos salvos!



ORACIÓN FINAL



Oh Dios Omnipotente y Misericordioso, concede, te pedimos, que cuantos veneramos la Faz de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, desfigurada en la Pasión a causa de nuestros pecados, merezcamos contemplarla eternamente en el resplandor de la Gloria Celestial. Amén.



Y terminamos en el Nombre del Padre, y del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén.



DEVOTOS DE LA SANTA FAZ



Sor María de San Pedro (1816-1848), fue una monja carmelita de Tours (Francia). Tuvo importantes Revelaciones celestiales, de parte de Nuestro Señor, que la animaron a difundir el culto a la Santa Faz. Por su insistencia, el Papa León XIII aprobaría en 1835 las primeras Archicofradías; Santa Teresita del Niño Jesús y su familia, se inscribirían años más tarde en la Cofradía de la Santa Faz. Entre muchas confidencias, Sor María de San Pedro recibió de Nuestro Señor varias quejas por la profanación del Domingo:



“El Salvador me hizo entender que Su Justicia estaba enormemente irritada por los pecados de la humanidad, pero particularmente contra aquellos que directamente ultrajan la Majestad de Dios; esto es: el comunismo, el ateísmo, las maldiciones y la profanación del Domingo y los Días Santos. Él dijo: “Los verdugos Me crucificaron un Viernes, los cristianos me crucifican el Domingo”.

LA FLECHA DE ORO



Sor María de San Pedro escribe: “La blasfemia es una flecha envenenada que siempre lastima Su Divino Corazón. Él me dijo que desea darme una Flecha de Oro con la cual herir con delicias Su Corazón y sanar esas heridas infligidas por la malicia de los pecadores”.





Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet