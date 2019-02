Airbnb, per trovarti una casa, chiede di rinunciare a “pregiudizi” verso gender e relativismo

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Per trovare una casa non devi avere alcun pregiudizio sulle identità di genere (che come si vede dal form son ben distinte dal sesso e dall’orientamento sessuale) e, di fatto, essere un genuino relativista.

Con frasi nemmeno troppo ambigue è questo ciò che Airbnb pretende da chi, per affittare un appartamento, deve chiedere l’iscrizione alla sua comunità.

Si badi: non bisogna avere “pregiudizi” (o post-giudizi?) nemmeno sulle varie religioni.

Insomma, per avere una casa, se ci troviamo di fronte un sessantenne stempiato che dice di sentirsi una ragazzina delle medie, dobbiamo evitare di contraddirlo?





