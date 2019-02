[APOSTATAS] ROMA TRAICIONA LA MEMORIA DEL CAUDILLO FRANCO

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in





Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

“La Iglesia Católica ha tenido en Franco a un hijo muy suyo, como San Fernando, rey de España, o San Luis, rey de Francia. Aquellos que tratan de descalificarle buscan descalificar a la Iglesia.”

Monseñor José Guerra Campos, Obispo de Cuenca

Fue uno de los 59 procuradores que el 18 de Noviembre de 1976 en las Cortes Españolas

votaron en contra de la Ley para la Reforma Política que derogaba

los Principios Fundamentales del Movimiento

Por desgracia, aquellas palabras del que fuera Obispo de Cuenca, hoy tienen más actualidad que nunca: la “iglesia católica romana”, la que representa Bergoglio, da su bendición para retirar los restos del Caudillo Franco de su descanso en El Valle de los Caídos.

Los católicos que hemos abrazado la integridad estamos curados frente a estos esperpentos modernistas, pero igualmente nos dolemos, por ver a tantas almas que prefieren seguir perdidas en una iglesia que ya poco le queda de “católica”, salvo el nombre.

Desenterrar los restos de Franco supone una grave afrenta a su memoria, a su amor por la Dios y por la Iglesia, a la que privilegió como buen católico después de SALVARLA de sus enemigos declarados; Franco ideó el Estado Confesional, benefició a los Seminarios, Conventos, reconstruyó iglesias devastadas por los rojos… pero son tan culpables los enemigos naturales que buscan el escarnio como los cobardes, que con su silencio -cuando no complicidad- han contribuido al hasta ahora intento de profanación.

Blázquez y el resto de obispillos acomplejados callan como rameras, esperando que el Estado no cierre el grifo, no sea que se vean truncadas sus jubilaciones caribeñas… La Conferencia Episcopal Española apesta, está putrefacta, como lo está la iglesia oficial, que hasta la fecha ha vivido de las rentas de “la España nacionalcatólica”, esa misma que ahora quieren remover de su tumba, para eliminar cualquier referencia que entrelace a Dios con España; pronto veremos más templos cerrados, más escándalos entre el “clero” modernista, monasterios cerrados por falta de vocaciones… la Apostasía continúa, a ritmo acelerado y directa a la debacle, aún nos queda por ver, y mucho.

Mientras tanto, los enemigos de la Cruz no duermen; sus cómplices, se pierden en excusas de “obediencia a las leyes civiles” y los rotarios que controlan Roma, dan su placet a los socialistas españoles…

Sigamos rezando para que regrese pronto Nuestro Señor y restaure en Él todo el mundo.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet