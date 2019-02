[DIFUNDE TU FE CATOLICA] ANTE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

ANTE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL







El Martes anterior al Miércoles de Ceniza (6 de Marzo) celebraremos la Fiesta Litúrgica de la Santa Faz, instituida por el Venerable Papa Pío XII; será precedida -Dios mediante- de una NOVENA A LA SANTA FAZ, con la intención de REPARAR los ultrajes y las blasfemias que recibe el Santo Rostro de Nuestro Señor, aunque también cada uno, la puede ofrecer por una intención particular. Lo único que se precisa es estar en gracia de Dios y tener buena disposición para rezarla con piedad; si deseas recibirla por whatsapp sólo busca nuestro número en el margen derecho del blog.

En estos días previos a la Santa Cuaresma, se celebran fiestas de carnaval en muchos lugares; de nuevo Jesús, la Inocencia misma, será traicionado: en medio de un populacho blasfemo y que se jacta de su pecado; Jesús, volverá a ser rey de burlas, una vez más, Su Santo Rostro será escupido por aquellos que más debieran besarlo… Sus virginales carnes, flageladas de nuevo sin piedad por los pecados de impureza, en medio de un falso canto de libertad que no es más que un látigo que esclaviza al hombre y lo somete a sus más bajos instintos.

Por desgracia, no son pocos los que se llaman “católicos” y que se atreven a participar en fiestas de disfraces, en un período en que la Fe nos manda a permanecer atentos a la Pasión de Cristo. Algunos, como verdaderos fariseos, no bien han terminado de limpiarse el maquillaje de sus juergas nocturnas y ya pasan a vestir el hábito de cofrade… ¿creen engañar a Dios?. Se ríen de la Piedad quienes así actúan, son como nuevos Iscariotes que besan a Cristo en sus imágenes, que se emocionan hasta el llanto cuando ven una Virgen procesionar… dicen querer a Jesús, ser devotos de María, pero qué lejos están sus corazones de amarlos de verdad, porque el que ama, imita al Amado y nunca busca ofenderlo.

Como amigos de la Cruz, es nuestro deber dar ejemplo, evitando nuestra participación en las fiestas relacionadas con el carnaval, y aún procurar que nuestros hijos NO participen de ellas en el colegio o escuela infantil. Enseñemos y vivamos la Fe Católica en su integridad con LA MEJOR PRÉDICA: NUESTRO EJEMPLO, sin respetos humanos y con la conciencia clara; REPAREMOS a Nuestro Señor por aquellos malos cristianos que olvidan sus obligaciones y se prostituyen con las vanalidades del mundo, dejándose llevar por el liberalismo reinante, en donde todo vale y cualquier cosa es buena y recomendable… cualquier cosa que nada tenga que ver con la Fe Católica, obviamente.

Por eso URGE que acudamos pronto a la vera de Jesús, junto al Sagrario, en la lectura asidua de Su Evangelio, en el estudio de Su Doctrina y Verdad, en la práctica de la Fe Católica al fin, aquella misma Fe en la que se criaron nuestros padres y abuelos; la sana Religión que impregnaba el día a día de todo cristiano, que marcaba las costumbres, las formas y hasta la urbanidad. Todos aquellos buenos y santos valores que la maldita globalización nos está robando, pero que nosotros, como buenos soldados de Cristo Rey, nos resistimos a entregar aunque se nos vaya la sangre en ello.

Te animo a que continúes acercándote por estas páginas -nacidas del ansia y del deseo de que Él reine en todas las almas- y que también te hagas apóstol de la sana Doctrina Católica compartiendo estas sencillas publicaciones. Que Dios te lo pague y la Virgen Santa María te lo premie.

