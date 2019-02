[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL MUNDO HA SIDO CRUCIFICADO PARA MÍ Y YO PARA EL MUNDO

Connect on Linked in





Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com.

EL MUNDO HA SIDO CRUCIFICADO PARA MÍ Y YO PARA EL MUNDO



Hoy Viernes es el día más indicado para recordar la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo; próximos ya a comenzar la Santa Cuaresma, debemos adentrarnos en aquél Viernes Santo, en los mismos sentimientos que atravesaron Su Divino Corazón durante los tormentos que por nosotros padeciera. No faltan almas escrupulosas, pusilánimes más bien, que sólo pretenden buscar y gozar de un Jesús Resucitado, obviando totalmente Sus Dolores, desde la traición de Judas hasta la Crucifixión en el Gólgota. No quieras estar tú entre esas almas tibias, que aborrecen el sacrificio, la disciplina, la negación de sí mismos, la cruz diaria… Únete a los que padecemos con alegría todas las pruebas que se nos plantean en el camino de la vida, porque si Cristo Nuestro Señor padeció por nosotros fue para que tuviésemos no sólo la Redención de nuestras almas sino para ser además, con Su Pasión, ejemplo de lucha continua, para que “jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.” (San Pablo a los Gálatas, cap. 6, vers. 14) El próximo Domingo 24 de Febrero comenzaremos (Dios mediante) la Novena a la Santa Faz Los interesados en recibir la Novena a la Santa Faz vía Whatsapp es necesario que nos escriban un mensaje con su NOMBRE y PAÍS, para incluirlos en un GRUPO DE LECTURA, en el cual sólo publica un administrador







Lloraba Santa Teresa y se lamentaba porque algunos libros le habían enseñado a dejar la meditación de la Pasión de Cristo, por ser impedimento que podía estorbarle la contemplación de la divinidad. Al caer la Santa en la cuenta del engaño exclamó: “Oh, Señor de mi alma y Bien mío, Jesucristo Crucificado!, no me acuerdo vez de esta opinión que tuve, que no me dé pena; y me parece que hice una gran traición, aunque con ignorancia. ¿Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento, ni una hora, que Vos me habíais de impedir para mayor bien?, ¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes sino de Vos?…” Y luego añade: “Y veo ya claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta Humanidad sacratísima, en quien dijo Su Majestad se deleitaba” (1).

Por esta razón decía el Padre Baltasar Álvarez que por ignorar los tesoros que tenemos en Jesucristo, se pierden muchos cristianos: movido de este parecer, su meditación más frecuente y regalada versaba sobre la Pasión de Cristo, en la cual se recreaba, meditando de modo especial la pobreza, los desprecios y los Dolores de Jesucristo, y exhortaba a sus penitentes a que meditasen a menudo la Pasión del Redentor, diciéndoles que no creyesen haber hecho cosa de provecho si no llegaban a grabar en su corazón la imagen de Jesús Crucificado (2)

San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia,

en su obra “El amor del alma” (1) Vida de Santa Teresa de Jesús, capítulo 22.

(2) Vida de Luis de La Puente, cap. 3, 2



Pulsa sobre la imagen para verla en tamaño real

a condición que se conserve en su estado original y que no se use con fines lucrativos

