[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LA MADRE DE MISERICORDIA, NUESTRA SEÑORA DE PELLEVOISIN y el Escapulario del Sagrado Corazón

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LA MADRE DE MISERICORDIA, NUESTRA SEÑORA DE PELLEVOISIN y el Escapulario del Sagrado Corazón





Breve relato de las Apariciones de Nuestra Señora de Pellevoisin: En Febrero del 1876, Estelle Faguette, una joven de 32 años, sirvienta doméstica, estaba muy enferma en cama, en un pequeño pueblo de Francia llamado Pellevoisin (Diócesis de Bourges). Cuando la enfermedad comenzó, Estelle le preguntó a Dios por que la había permitido ya que ella era el único sostén de sus padres y de una sobrina huérfana. Sin embargo, con el avance de la enfermedad, ella se entregó a la voluntad de Dios, ofreciéndolo todo en expiación por sus pecados.









“Oh María, Madre de Misericordia,

ruega por nosotros”



(300 días de indulgencia cada vez que se diga con el corazón o los labios,

concedida por el Papa Pío XI, el 22 de Noviembre de 1922)

Estelle le escribió a la Virgen pidiéndole que obtenga de su Hijo su curación. La noche del 14 de Febrero de 1876, se le apareció un demonio al pie de la cama. Enseguida después Estelle vio a la Virgen María al otro lado de la cama. La Virgen expulsó al demonio. Nuestra Señora entonces miró a Estelle y le dijo: “No temas, tu sabes que eres Mi hija“. Estelle recordó que ella había sido consagrada como hija de María a los 14 años. La Virgen le dijo: “Coraje y paciencia. Mi Hijo va a cuidarte especialmente. Vas a sufrir cinco días en honor a las cinco Llagas de Mi Hijo. Para el Sábado vas a estar viva o muerta. Si Mi Hijo te permite vivir quiero que proclames Mi gloria.“ Estelle le preguntó cómo lo haría pues ella no es nada especial.

La próxima noche, la Virgen se apareció a Estelle para informarle que iba a vivir. Pero Nuestra Señora amonestó a Estelle por sus pecados del pasado. Aunque Estelle no había vivido una vida mundana, ella se arrepintió profundamente de sus pecados. Las siguientes noches, la Virgen continuó aparenciéndose a Estelle junto a su cama. Le dijo: “Yo soy toda misericordiosa“. Tras la quinta aparición, el 19 de Febrero, Estelle quedó sanada. Le preguntó a la Virgen si debería cambiar su estado de vida. La Virgen respondió: “Uno se puede salvar en todos los estados. Donde estás puedes hacer mucho bien y puedes propagar Mi gloria.”

Desde Julio a Diciembre del mismo año, la Virgen visitó a Estelle diez veces más (un total de 15 veces). María Inmaculada le dijo en Julio: “Yo he venido especialmente para la conversión de los pecadores“.

Escapulario del Sagrado Corazón

El 9 de Septiembre de 1876 la Virgen hizo otra visita y le mostró un escapulario blanco con la imagen del Sagrado Corazón que llevaba puesto y le dijo: “Yo amo esta devoción“



Una semana después, Nuestra Señora visitó a Estelle y le dijo: “Que oren y que tengan confianza en Mí“, y profetizó que “Francia sufrirá“.

En Noviembre, Nuestra Señora una vez más vino a visitar a Estelle. La Virgen le dijo: “Yo escojo a los pequeños y débiles para Mi Gloria“.

En la Fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de Diciembre de 1876, la Virgen hizo su décimo quinta y última visita visible a Estelle. La Virgen le dijo que fuese al Obispo, y le mostrase el escapulario del Sagrado Corazón y le pidiese ayuda para propagarlo. La Virgen añadió: “Mira las gracias que Yo otorgo sobre aquellos que lo usan con confianza, y quienes ayudan a propagarlo” . Mientras la Virgen hablaba, extendió Sus manos y de ellas cayeron gotas de lluvia. En cada gota Estelle leyó los nombres de diferentes gracias, como “piedad”, “salvación”, “confianza”, “conversión”, “salud”. Nuestra Señora le explicó: “Estas gracias son de Mi Hijo; yo las tomo de Su Corazón; Él no me puede rehusar nada”.

En 1877 el cuarto donde Estelle fue sanada, se convirtió en una Capilla de peregrinación. Estelle Faguette continuó su vida humilde en Pellevoisin hasta su muerte en 1929, a los 86 años de edad.

Otros mensajes

La Virgen le dijo: “Si quieres servirme, se sencilla, que tus palabras concuerden con tus actos” La Virgen Nuestra Señora le dijo a Estelle que estaba muy preocupada porque la gente descuidaban a su Hijo en la oración y en el Santísimo Sacramento.

Aprobaciones de la Iglesia



El Papa León XIII, en Mayo de 1894, aprobó la Archicofradía de María Madre de la Misericordia, dedicada a propagar el Escapulario del Sagrado Corazón



La Congregación de Ritos, en un Decreto del 4 de Abril del 1900, concedió aprobación al Escapulario del Sagrado Corazón. No hizo mención de Pellevoisin en conexión con estas aprobaciones (si se mencionó a Santa Margarita María).

