Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta [prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

NOVENA A LA SANTA FAZ de Nuestro Señor Jesucristo. Día 3







“Cada vez que se contemple Mi Rostro,

derramaré Mi Amor en los corazones

y por medio de Mi Divino Rostro,

se obtendrá la salvación de tantas almas”

Revelación de Nuestro Señor a Sor María Pierina de Micheli

Reconstrucción de la Santa Faz de Nuestro Señor según

la imagen impresa en la Sábana Santa de Turín

ORACIONES INICIALES



Por la señal + de la Santa Cruz, etc.



En el Nombre del Padre, y del Hijo + y del Espíritu Santo



ORACIÓN PREPARATORIA PARA TODOS LOS DÍAS



Te adoro, oh Jesús mío, Hijo de Dios vivo y de María Virgen, que por mi amor diste la vida en el Ara de la Cruz. A Ti me consagro con todo mi corazón, suplicando humildemente que te dignes imprimir en mi alma la imagen de Tu adorable Faz.



¡Oh Padre Eterno! Mira la Santa Faz de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo y por Sus méritos infinitos concédeme un ardiente deseo de reparar las injurias hechas a Tu Divina Majestad y la gracia que deseo obtener en esta Novena. Así sea. (Pídase aquí por la necesidad o gracia espiritual que se desea obtener)

ORACIÓN DEL DÍA TERCERO



¡Oh amabilísimo Jesús! Tu augusta y serena Faz quedó sombreada con inmensa tristeza al recibir en Tu frente el beso del traidor Judas. Hazme, te suplico, participante de Tu íntima aflicción por tantos sacrilegios como cometen los que se acercan a recibirte en pecado mortal.



A continuación reza despacio y con piedad un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.



JACULATORIA



¡Muéstranos, Señor, Tu Santa Faz y seremos salvos!



ORACIÓN FINAL



Oh Dios Omnipotente y Misericordioso, concede, te pedimos, que cuantos veneramos la Faz de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, desfigurada en la Pasión a causa de nuestros pecados, merezcamos contemplarla eternamente en el resplandor de la Gloria Celestial. Amén.



Y terminamos en el Nombre del Padre, y del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén.



DEVOTOS DE LA SANTA FAZ



Papa Pío IX, el último Papa Soberano de los Estados Pontificios dijo acerca de la Devoción de la Santa Faz:

“La saludable reparación a la Santa Faz es una Obra Divina, destinada a salvar a la sociedad moderna”

ORACIÓN A LA SANTA FAZ, compuesta por Pío IX



¡Oh Jesús mío! míranos con ojos de compasión; vuelve Tu Santa Faz hacia cada uno de nosotros como lo hiciste con la Verónica, no para que Te veamos con los ojos corporales, pues no lo merecemos, sino hacia nuestros corazones, a fin de que acordándonos de Ti, podamos siempre sacar de este manantial de pureza el vigor necesario para librar los combates que debemos aún sostener.



*Para conocer más sobre el origen de la Devoción a la Santa Faz sólo toque AQUÍ

