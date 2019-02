[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Tríptico con la Doctrina sobre EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Tríptico con la Doctrina sobre EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA





A modo de recordatorio de la Doctrina Católica sobre el Santo Sacrificio de la Misa, te comparto este tríptico con una sencilla explicación y dos oraciones: la primera de Ofrecimiento de la Santa Misa (que bien se puede formular a diario, aunque no se asista físicamente a la Misa) y otra de Acción de Gracias, para después de la Comunión (que podemos recitar igualmente si hacemos una Comunión Espiritual). Que siempre tengamos presente el VERDADERO SENTIDO del Sacrificio del Altar, sobre todo, en nuestra actitud interior, en procurar poner el corazón en cada momento de la Santa Misa y entender que estamos asistiendo al Drama del Calvario… Cuando estés en el altar, en el Gólgota de la Redención, recuerda pedir a Nuestro Señor por este pobre hermano que escribe y que también te promete sus oraciones. Feliz semana. In Cordibus Iesu et Mariae.









Puedes tocar sobre las imágenes para verlas en su tamaño original; se autoriza su copia y difusión

siempre que conserven el texto e imágenes originale





