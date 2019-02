[SPADAKITCHEN] BISCOTTI INTEGRALI DA TE’

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

La ricetta dei biscotti integrali da tè fa parte del mio quaderno di sopravvivenza e la copiai anni fa senza citare la fonte. Sono biscotti perfetti per una merenda o una colazione gustosa ma leggera: l’ideale sarebbe accompagnarli con una tazza di tè, ma io, che bevo tè raramente, di solito li inzuppo nel caffelatte o nell’orzo, oppure li mangio da soli… Insomma, sono buoni in tutte le salse…

Ehm, in tutte le bevande.

INGREDIENTI:

• 200 g di farina integrale

• 8 cucchiai di olio EVO

• 3-4 cucchiai di zucchero di canna

• 1 uovo

• ½ bustina di lievito in polvere per dolci

PROCEDIMENTO:

In una terrina mescolate per bene l’olio e lo zucchero, poi aggiungete l’uovo e continuate a mescolare.

Versate un po’ alla volta anche la farina ed il lievito setacciato e mescolate fino ad ottenere un impasto omogeneo. Quando l’impasto si staccherà dalle pareti della terrina, trasferitelo su una spianatoia e

stendetelo con un mattarello ad uno spessore di ½ cm e ricavatene dei biscotti della forma che preferite.

Infornate a 180°C (io ho usato la funzione statica) per 15 minuti.

I vostri biscotti integrali sono pronti!

Alla prossima ricetta,

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet