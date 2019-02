[SPADAKITCHEN] Il filetto di maiale alle mele

Connect on Linked in

Questa è la prima ricetta salata che scrivo per Spadakitchen. Avrete capito che ho un debole per i dolci… Ma non per questo disdegno il salato. La ricetta del filetto di maiale alle mele è tratta dal ricettario de “La Prova del Cuoco” e l’ho fatta per la prima volta l’autunno scorso, quando sono stata invitata a partecipare ad un contest su Instagram dedicato alle mele e alle spezie. È stata un’occasione per sperimentare, oltre a torte di mele e altri dolci, anche ricette salate. Tra l’altro, io non so cucinare molte ricette di carne e sono stata contenta di aggiungere questi filetti al mio repertorio. Devo dire che il sapore dolce della carne e del prosciutto contrasta bene con l’acidità delle mele per creare un gusto davvero armonioso.

Ecco la ricetta:

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

2 Filetti di maiale da 400 g l’uno

1 Mela grande acidula (tipo Granny Smith o Fuji)

150 g di prosciutto crudo

50 grammi di formaggio grana a scaglie

1 bicchierino di Brandy

1 cucchiaio di farina

1 mestolo di brodo di carne

70 g di burro

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, preparate il brodo: io uso circa 1/2 cubetto di dado di carne sciolto in acqua bollente.

Togliete il grasso in eccesso dai filetti, apriteli a libro nel senso della lunghezza per 3/4 dello spessore e farcite all’interno con sale, pepe e scaglie di grana.

Tagliate la mela, senza sbucciarla, a fettine sottili e sistematele sopra le scaglie di grana. Stendete le fette di prosciutto sul piano di lavoro formando due rettangoli abbastanza grandi per contenere un filetto ciascuno.

Chiudete i filetti farciti tenendoli con le mani e adagiateli sui rettangoli di prosciutto con la parte tagliata verso il basso. Arrotolate bene il prosciutto intorno ai filetti e legate con lo spago da cucina sia in senso orizzontale che verticale.

Fate sciogliere il burro in una padella e adagiatevi i filetti.

Fate rosolare la carne su tutti i lati a fiamma bassa per non bruciare il prosciutto; bagnate con il Brandy, lasciatelo evaporare, poi aggiungete la metà del brodo e fate cuocere coperto a fiamma vivace per circa 10 minuti.

Girate i filetti, aggiungete il restante brodo e proseguite la cottura per un’altra decina di minuti.

Togliete i filetti dal tegame, aggiungete la farina nel fondo di cottura e mescolate con una frusta. Lasciate cuocere per pochi minuti. Se la salsina risultasse troppo densa, diluite con poca acqua.

Eliminate lo spago, tagliate i filetti a fette spesse, cospargetele con la salsa di cottura e servite.

NOTE:

Secondo la ricetta originale, la carne dovrebbe cuocere in modo da risultare leggermente rosata ma, dato che il marito mangia solo carne ben cotta, io faccio cuocere i filetti un po’ di più del tempo consigliato. Voi regolatevi a seconda dei vostri gusti.

Su consiglio del marito, ho provato a sostituire le mele con gli spinaci ma preferisco la versione con le mele, anche perché più particolare.

Alla prossima ricetta e buon appetito!

