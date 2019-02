[SPADAKITCHEN] La crema nocciole&cioccolato fatta in casa!

Connect on Linked in

Era da un po’ che volevo imitare la Nutella, la crema spalmabile più famosa al mondo, e finalmente lo scorso fine settimana mi sono messa all’opera! La ricetta è tratta dal sito www.chiarapassion.com e, a differenza di altre ricette che avevo visionato, prevede l’uso del latte condensato, il che la rende particolarmente cremosa.

Prima di lasciarvi la ricetta, volevo dirvi che c’è una novità: dato che qualcuno mi chiamava “foodblogger” anche se non avevo un blog, mi sono decisa ad aprirne uno, così almeno non mi fregio di questo titolo illecitamente. È ancora agli inizi e un po’ alla volta lo riempirò di ricette. Spero che mi aiuterete a farlo crescere, visitandolo, provando le mie ricette e condividendole. Ecco il link: blog.giallozafferano.it/manidipastafrolla

Ed ecco la ricetta della mia crema di nocciole:

INGREDIENTI:

30 g di nocciole sgusciate (tostate)

200 g di cioccolato pralinato gianduja o al latte (io ho usato del cioccolato al latte con nocciole in pezzi)

90 g di cioccolato fondente

400 g di latte condensato

30 g di olio di semi (oppure di nocciola, o di cocco)

1 pizzico di sale

PREPARAZIONE:

Se usate le nocciole intere, sgusciatele e poi tostatele. Non avevo mai tostato le nocciole ed ho usato un metodo forse un po’ lungo ma, spulciando nel web, è stato quello che mi ha dato più fiducia. Fate così: prendete una teglia antiaderente e riscaldatela in forno già caldo a 180°C per 10 minuti. Poi ponete le nocciole all’interno della teglia, senza sovrapporle. A questo punto, abbassate la temperatura a 100 °C e cuocete le nocciole per 20 minuti, girando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Poi spegnete il forno e lasciate riposare le nocciole per 10 minuti.

Una volta tolte dal forno, sfregatele tra le mani per far staccare la pellicina e le tritatele finemente nel mixer.

Procedete tritando il cioccolato (pralinato e fondente) con un coltello.

A questo punto, sciogliete gli ingredienti a bagnomaria: riempite una pentola di metallo con circa tre dita d’acqua. Posizionatevi sopra una pentola più piccola, e ponete al suo interno il cioccolato, le nocciole, il latte condensato e un pizzico di sale. È importante fare attenzione che il pentolino non tocchi né i bordi né l’acqua della pentola sottostante e che il cioccolato non venga a contatto con l’acqua, altrimenti si formeranno i grumi. Accendete la fiamma a fuoco medio-basso. Quando il cioccolato comincia a fondere, iniziate a mescolare. Una volta che il cioccolato e gli altri ingredienti saranno completamente sciolti, spegnete il fuoco e aggiungete l’olio. Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso.

La vostra crema alle nocciole è pronta e potete metterla nei barattoli di vetro.

NOTE:

Con le dosi di questa ricetta potete riempire 2 vasetti da 300 g l’uno, oppure 1 vasetto grande.

Si conserva fino ad un mese in un luogo fresco e asciutto (non in frigo).

Avendo usato del cioccolato con pezzi di nocciole, nella crema sono rimasti dei pezzetti, quindi risulta “croccante”. Se la preferite senza pezzetti, usate del semplice cioccolato al latte.

Non avendo né conservanti né olio di palma, in inverno, col freddo, la crema tende ad indurirsi (cosa che peraltro avviene anche con l’originale), ma basta spostarla vicino ad una fonte di calore e mescolarla con una spatola per farla tornare morbida.

Chi ha assaggiato la mia crema alle nocciole ha detto che è più buona di quella comprata. Beh, sicuramente è più sana, in più c’è la soddisfazione di averla fatta con le proprie mani!!!

Alla prossima ricetta,

