A Culturelite.com piace Radio Spada

di Redazione RS

Purtroppo ce ne siamo accorti solo ora: la redazione di Radio Spada segnala con orgoglio che anche il sito culturelite.com ha ripreso in passato e continua a riprendere moltissimi dei nostri articoli, sopratutto quelli di taglio più spiccatamente culturale.

La cosa ci rende particolarmente felici perché è un’ulteriore testimonianza di come Radio Spada, al netto dei limiti, sia in grado di suscitare l’interesse anche di realtà che non rientrano nel perimetro “tradizionalista”, portando così la buona battaglia all’attenzione del più vasto mondo.

Due parole su culturelite. com (dalla presentazione del sito):

La pagina nasce con lo scopo di creare una community libera da schemi e sopratutto che abbia la volontà di innalzare la qualità dei contenuti presenti in rete. Culturelite.com vi darà la possibilità di scrivere e condividere con il mondo ed in diverse lingue idee, progetti, immagini, video, diventando voi stessi autori. Il comune denominatore di culturelite.com sarà lo spazio dato (a chi verrà autorizzato) per poter esprimere il proprio pensiero e le proprie competenze puntando sulla qualità di ogni contenuto e nel rispetto delle linee guida di seguito elencate. Culturelite.com è studiato per dialogare con Google, a differenza di molti siti web e social network di diffusione mondiale, ogni contenuto sarà vagliato nel dettaglio dai motori di ricerca, registrato dai relativi sistemi automatici e inserito nei risultati di ricerca in base a parametri diversi per ogni piattaforma.

