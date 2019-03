[DIFUNDE TU FE CATOLICA] NOVENA A LA SANTA FAZ de Nuestro Señor Jesucristo. Día 6

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta [prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

OVENA A LA SANTA FAZ de Nuestro Señor Jesucristo. Día 6

“Contemplando Mi Rostro, las almas participarán en Mi sufrimiento, sentirán la necesidad de amar y de reparar. No es esa la verdadera devoción a Mi Corazón?”“ Revelación de Nuestro Señor a la Madre Pierina de Micheli



ORACIONES INICIALES



Por la señal + de la Santa Cruz, etc.



En el Nombre del Padre, y del Hijo + y del Espíritu Santo



ORACIÓN PREPARATORIA PARA TODOS LOS DÍAS



Te adoro, oh Jesús mío, Hijo de Dios vivo y de María Virgen, que por mi amor diste la vida en el Ara de la Cruz. A Ti me consagro con todo mi corazón, suplicando humildemente que te dignes imprimir en mi alma la imagen de Tu adorable Faz.



¡Oh Padre Eterno! Mira la Santa Faz de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo y por Sus Méritos infinitos concédeme un ardiente deseo de reparar las injurias hechas a Tu Divina Majestad y la gracia que deseo obtener en esta Novena. Así sea. (Pídase aquí por la necesidad o gracia espiritual que se desea obtener)

ORACIÓN DEL DÍA SEXTO



¡Oh Soberano Rey Jesús! La majestuosa dignidad de Tu Santa Faz vilipendiada y coronada de espinas proclamó solemnemente Tu realeza sobre las naciones, confirmada por la profética voz de Poncio Pilatos ante el pérfido pueblo judío al decirle: “He aquí vuestro Rey”. Concédeme, oh Rey de la Gloria, un ardoroso celo de propagar Tu Reino aun a costa de mi propia sangre.



A continuación reza despacio y con piedad un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.



JACULATORIA



¡Muéstranos, Señor, Tu Santa Faz y seremos salvos!



ORACIÓN FINAL



Oh Dios Omnipotente y Misericordioso, concede, te pedimos, que cuantos veneramos la Faz de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, desfigurada en la Pasión a causa de nuestros pecados, merezcamos contemplarla eternamente en el resplandor de la Gloria Celestial. Amén.



Y terminamos en el Nombre del Padre, y del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén.



DEVOTOS DE LA SANTA FAZ



Santa Margarita María de Alacoque (1647-1690), religiosa de la Orden de la Visitación de Nuestra Señora, conocidas como Salesas o Visitandinas. Tuvo especial intimidad con el Sagrado Corazón de Jesús, quien le reveló la gran necesidad que tienen los hombres de Dios, de Su Amor, de Su Misericordia. Nuestro Señor mismo le hizo consoladoras confidencias de Amor a la Humanidad y compartió con ella los Dolores y Sufrimientos de Su Pasión… aquella misma que quedaría grabada en la Santa Faz. De las muchas Revelaciones de la que la hizo partícipe Nuestro Salvador cabe destacar hoy, primer Viernes de Marzo la siguiente:

*Para conocer más sobre el origen de la Devoción a la Santa Faz sólo toque AQUÍ

