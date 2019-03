[DIFUNDE TU FE CATOLICA] NOVENA A LA SANTA FAZ de Nuestro Señor Jesucristo. Día 8

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

NOVENA A LA SANTA FAZ de Nuestro Señor Jesucristo. Día 8



“Ven. Te necesito. Hoy he buscado el gozo en tantos corazones y me fue negado”“

Revelación de Nuestro Señor a la Madre Pierina de Micheli

Reconstrucción de la Santa Faz de Nuestro Señor según

la imagen impresa en la Sábana Santa de Turín

ORACIONES INICIALES



Por la señal + de la Santa Cruz, etc.



En el Nombre del Padre, y del Hijo + y del Espíritu Santo



ORACIÓN PREPARATORIA PARA TODOS LOS DÍAS



Te adoro, oh Jesús mío, Hijo de Dios vivo y de María Virgen, que por mi amor diste la vida en el Ara de la Cruz. A Ti me consagro con todo mi corazón, suplicando humildemente que te dignes imprimir en mi alma la imagen de Tu adorable Faz.



¡Oh Padre Eterno! Mira la Santa Faz de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo y por Sus Méritos infinitos concédeme un ardiente deseo de reparar las injurias hechas a Tu Divina Majestad y la gracia que deseo obtener en esta Novena. Así sea. (Pídase aquí por la necesidad o gracia espiritual que se desea obtener)

ORACIÓN DEL DÍA OCTAVO



¡Oh tiernísimo Jesús! ¡Cuál debió de ser la bondad de Tu Santa Faz cuando la Verónica con blanco sudario la limpiaba! ¡Con qué amorosa gratitud la miraste, y cuál no sería su asombro al hallar impreso en su lienzo Tu Santísimo Rostro! Haz que contemple, Redentor mío, Tu Pasión con tanto amor y ternura que los rasgos purísimos de Tu Santa Faz queden grabados en mi corazón.



A continuación reza despacio y con piedad un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.



JACULATORIA



¡Muéstranos, Señor, Tu Santa Faz y seremos salvos!



ORACIÓN FINAL



Oh Dios Omnipotente y Misericordioso, concede, te pedimos, que cuantos veneramos la Faz de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, desfigurada en la Pasión a causa de nuestros pecados, merezcamos contemplarla eternamente en el resplandor de la Gloria Celestial. Amén.



Y terminamos en el Nombre del Padre, y del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén.



DEVOTOS DE LA SANTA FAZ



León-Papin Dupont nacido el 24 de Enero 1797. Hombre de letras vivió en el mundo, pero siempre se mantuvo con rectitud. Descubrió el cristianismo tratando con algunos fieles a los que siguió en su camino. En 1849 por iniciativa del Señor Dupont, se estableció en Tours el “Domingo de las Cuarenta Horas”. Por primera vez un grupo de hombres se reunían para orar ante el Señor pasando la noche ante el Santísimo Sacramento expuesto.

En 1851, el Domingo de Ramos, el Señor Dupont recibió de la Priora del Carmelo, dos imágenes de la Santa Faz. Entregó una a la obra de la Adoración Nocturna que él había fundado, y mantuvo consigo la otra en el salón de su casa alumbrada con una lámpara de aceite. Al poco se multiplicaron curaciones y conversiones ante la Santa Faz. Después de su muerte en 1876 el salón se convirtió en oratorio. Fundó la Archicofradía de la Santa Faz, aprobada por el Papa León XIII y a la cual se unirían Santa Teresita, su padre y su hermana Celina.

*Para conocer más sobre el origen de la Devoción a la Santa Faz sólo toque AQUÍ

