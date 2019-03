[DIFUNDE TU FE CATOLICA] ¿QUÉ HACE UN CATÓLICO EN CARNAVAL?

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in







Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta [prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

¿QUÉ HACE UN CATÓLICO EN CARNAVAL?



El verdadero significado espiritual de Carnaval es ”Carne para Baal “ ya que esta expresión define perfectamente lo que se hace en estas festividades .

Baal es uno de los muchos nombres que recibe Satanás en las diferentes culturas y civilizaciones. Así Baal era el dios supremo adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. Lo refleja, por ejemplo, las ceremonias que hacían los cananeos en honor a este dios.

El Carnaval de hoy tiene todo el poder espiritual inmundo como el de hace miles de años. Se nos presenta como una fiesta inocente, que no tiene nada de malo si se celebra correctamente. Esta idea ha engañado a millones de personas incluso dentro del Cristianismo. Porque aunque no se celebre con esa intención eso al Diablo no le importa porque Usted se ha metido en su propiedad, en su terreno, en su área de influencia, y él hará su trabajo para maldecir su vida y la de su familia. Reitero que la realidad del Carnaval está llena de poderosa influencia espiritual diabólica que induce a las personas a practicar toda clase de perversidad y vicios. Y sobre todo oscurece el entendimiento para que Usted rechace a Cristo y al verdadero evangelio, este es sin duda el objetivo número uno.

CATECISMO MAYOR de San Pío X

35.¿Qué hemos de hacer para conformarnos con los designios de la Iglesia en tiempo de Carnaval?

Para conformarnos con los designios de la Iglesia en tiempo de Carnaval hemos de apartarnos de los espectáculos y diversiones peligrosas y atender con mayor cuidado a la oración y mortificación, haciendo alguna visita extraordinaria al Santísimo Sacramento, mayormente cuando está expuesto a la pública adoración; y esto para reparar tantos desórdenes con que Dios, en este tiempo es ofendido.

36.¿Qué hará quien por necesidad hubiere de hallarse en alguna diversión peligrosa de Carnaval?

Quien por necesidad hubiere de hallarse en alguna diversión peligrosa de Carnaval, ha de implorar primero el socorro de la divina gracia para evitar todo pecado; portarse luego con gran modestia y reserva, y recoger después el espíritu con la consideración de alguna máxima del Evangelio.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet