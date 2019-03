Connect on Linked in

Segnaliamo l’ottima recensione, a firma di Paolo Gulisano, dell’ultimo saggio del nostro Luca Fumagalli, dedicato alla letteratura distopica e intitolato Non c’è altra via che la notte (Edizioni La Vela, 2018):

https://www.riscossacristiana.it/la-biblioteca-di-riscossa-cristiana-non-ce-altra-via-che-la-notte-di-paolo-gulisano/

Ecco la quarta di copertina per una breve sintesi del contenuto:

Tutti conoscono 1984 di George Orwell. In pochi, però, sanno che il romanzo dello scrittore britannico, simbolo della contestazione al pensiero unico, appartiene a un genere letterario, fiorito nelle seconda metà del XIX secolo, noto con il nome di distopia (o antiutopia). Mentre il termine utopia indica una società ideale, perfetta anche se irrealizzabile, la distopia rappresenta un mondo futuribile ingiusto, totalmente privo di libertà, in cui la diseguaglianza è programmata e mantenuta tramite un rigido controllo. Un’autorità assoluta, la massificazione delle coscienze e la ribellione solitaria del protagonista sono gli ingredienti che caratterizzano un genere poco frequentato in Italia, ma che ha visto fiorire ad altre latitudini veri e propri capolavori della narrativa come Il mondo nuovo, Fahrenheit 451, Il Signore delle Mosche, Arancia meccanica ecc. Il saggio di Luca Fumagalli è un’introduzione alla distopia condotta attraverso la presentazione e l’analisi di dieci romanzi simbolo del genere. È l’invito a incontrare una letteratura che funge da perfetta lente d’ingrandimento per comprendere meglio l’uomo, con le sue paure e le sue speranze.

Per l’acquisto:

Dal sito della casa editrice: https://www.edizionilavela.it/prodotto/non-ce-altra-via-che-la-notte-distopie-antiutopie-e-futuri-da-incubo-in-letteratura/

Link Amazon: https://www.amazon.it/notte-Distopie-antiutopie-futuri-letteratura/dp/8899661340/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551592830&sr=8-1&keywords=non+c%27%C3%A8+altra+via+che+la+notte

