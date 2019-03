[SPADAKITCHEN in QUARESIMA] Tagliolini broccoli, noci e mandorle

Connect on Linked in

Questa ricetta è tratta dalla rivista di un supermercato ed è un ottimo primo piatto, un po’ diverso dal solito, adatto anche ai giorni di magro. Tra l’altro, i broccoli sono, ancora per poco, una delle verdure di stagione ed è un motivo in più per mangiarli.

INGREDIENTI:

320 g di tagliolini

500 g di broccoli

1 patata

50 g di gherigli di noci

50 g di granella di mandorle tostate

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Peperoncino q.b.

PROCEDIMENTO:

Se non trovate le mandorle già tostate, mettetele in una padella calda e fatele tostare per qualche minuto a fuoco medio-basso, girandole ogni tanto per non farle bruciare. Dopodiché fatele raffreddare e riducetele in granella in un mixer.

Poi mondate e lavate i broccoli, ricavando le rosette e riducendo a tocchetti i gambi. Lavate e sbucciate la patata e tagliatela a cubetti, dopodiché cuocetela con i broccoli in abbondante acqua bollente salata. Dopo 4-5 minuti, scolate i broccoli e le patate con una schiumarola.

Scaldate tre cucchiai di olio in una padella e aggiungete i broccoli, il sale e un pizzico di peperoncino. Fate insaporire per 3-4 minuti, mescolando. Dopodiché lasciate intiepidire i broccoli e frullateli nel mixer con le noci e due cucchiai di olio, fino ad ottenere un composto cremoso.

Poi diluite la crema di broccoli con 2-3 cucchiai di acqua di cottura per ammorbidirla.

A questo punto, riportate a bollore l’acqua, rimettetevi le patate e aggiungete i tagliolini, cuocendoli per il tempo indicato sulla confezione.

Scolate le patate e i tagliolini al dente, poi rimettetele nella pentola e aggiungete la crema di broccoli. Mescolate bene ed impiattate, aggiungendo un filo d’olio e guarnendo con la granella di mandorle.

I vostri tagliolini con crema di broccoli sono pronti!

NOTE:

Invece dei tagliolini, potete usare anche le linguine, come prevedeva la ricetta originale.

Se vi piace l’aglio (che come sapete da me è proibito), potete far rosolare uno spicchio nella padella con l’olio, e poi farvi insaporire i broccoli.

Alla prossima ricetta,

