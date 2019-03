(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Questa ricetta è liberamente tratta dalla rivista di un supermercato. È semplice e veloce da preparare ed è adatta ai giorni di magro!

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

4 cuori di filetto di salmone (anche surgelato)

4 rametti di rosmarino

4 patate

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

PER LA SALSINA:

Olio EVO q.b.

Succo di limone q.b.

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

PROCEDIMENTO:

Preriscaldate il forno ventilato a 180°C e tritate il rosmarino. Lavate e sbucciate le patate e tagliatele a spicchi non troppo spessi. Dopodiché, ungete una pirofila con dell’olio (oppure usate della carta da forno) e ponetevi sopra le patate e i cuori di filetto di salmone ancora surgelati.

A questo punto, aggiungete sul salmone due rametti di rosmarino tritato, il sale ed il pepe. Salate e pepate anche le patate e mettetevi sopra dei rametti interi di rosmarino. Infine, aggiungete dell’olio sia sul salmone che sulle patate.

Cuocete per circa 25 minuti e poi servite appena sfornati.

Vi consiglio di accompagnate il salmone con una salsina ispirata al salmoriglio, una salsa tradizionale siciliana: in una ciotolina emulsionate olio, succo di limone, sale e prezzemolo tritato e portatela in tavola con un cucchiaino, in modo da potersi servire a piacere.

Inoltre, ho aggiunto come contorno anche delle carote grattugiate: danno una nota di freschezza e di colore in più!

NOTE: Nella ricetta originale era previsto anche l’aglio, da tritare con il rosmarino, ma in casa nostra è bandito. Se a voi piace, usatelo pure!

Alla prossima ricetta,

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet