[SPADAKITCHEN] Spaghetti ebanacei con foglia d’oro

di Simone Gambini

Si tratta di una ricetta facile e veloce, che prende il nome dal colore che acquistano gli spaghetti ricoperti dal cioccolato.

Il sapore è tenace e molto gradevole.



Per 3 persone:

300 gr. spaghetti

½ bicchiere olio extv.

Peperoncino Cannamela

Zenzero

Sale

1 cubo cioccolato fondente 70%

1 foglia d’oro 23 carati



Durante la cottura degli spaghetti, mettere a rosolare in una padella olio e peperoncino e spolverare sopra un pizzico di zenzero.

Una volta al dente scolare la pasta e versarla nella padella col preparato ancora caldo. Aggiungere il cioccolato a scaglie e saltare il tutto sul fuoco brevemente. Sciogliendosi, il cioccolato si amalgamerà agli spaghetti dandogli appunto il colore dell’ebano. Per i più audaci aggiungere una foglia d’oro come “tocco di classe”.

Servire in piatti neri o dorati, se si vuole osare ancora di più.

