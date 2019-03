[SPADAKITCHEN] Torta salata con lenticchie. Perfetta per la Quaresima!

Connect on Linked in

Ecco a voi un’altra ricetta adatta per i giorni di magro. Ho fatto per la prima volta la torta salata con le lenticchie l’autunno scorso, perché avevo delle lenticchie in scadenza e il marito mi aveva proposto questa ricetta (oramai avrete capito che il marito passa gran parte del suo tempo a cercare ricette su internet e a sbavarci sopra…), trovata su

blog.giallozafferano.it/cucinaspagnola.

Devo dire che l’abbiamo apprezzata e l’ho trovato un modo alternativo e originale per mangiare questi legumi che mi sono sempre piaciuti molto.

INGREDIENTI:

150 g di lenticchie secche

400 g di carote

100 g di ricotta vaccina

1 porro

½ costa di sedano

1 confezione di pasta brisée rotonda

1 uovo

3 cucchiai di pangrattato

1 cucchiaio di Parmigiano (o Grana) grattugiato

1 foglia di alloro

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

PROCEDIMENTO:

Prima di tutto, sciacquate le lenticchie (io ho usato quelle che non hanno bisogno dell’ammollo in acqua) e scolatele. Dopodiché lavate il porro, il sedano e le carote e tagliatele a pezzettini (il porro basta che sia tagliato a rondelle sottili).

Poi mettete a scolare la ricotta dal liquido in eccesso.

In una pentola fate rosolare in un filo d’olio il sedano, la carota e il porro per qualche minuto. Poi versate le lenticchie e mescolate. Aggiungete la foglia d’alloro, il sale e un po’ d’acqua fino a coprire le lenticchie. Cuocete le verdure col coperchio per circa 30 minuti a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto e controllando se c’è bisogno di aggiungere altra acqua: alla fine le lenticchie non dovranno essere né troppo secche né troppo acquose.

Una volta che le verdure saranno pronte, eliminate l’alloro e fatele intiepidire.

Intanto, accendete il forno a 180°C.

Nella stessa pentola delle lenticchie versate la ricotta, l’uovo, il pangrattato ed il formaggio grattugiato. Poi mescolate il composto con un cucchiaio di legno.

Stendete la pasta brisée in una tortiera di circa 23 cm di diametro rivestita di carta da forno, bucherellate la superficie con una forchetta e versate il composto di verdure e ricotta. Livellate la superficie con il cucchiaio e ripiegate verso l’interno i bordi della pasta brisée.

Infornate la torta salata e fatela cuocere per circa 30 minuti, fino a quando la pasta brisée risulterà dorata.

Vi consiglio di gustare tiepida questa torta salata.

NOTE:

Al posto del porro, potete usare la cipolla.

Per insaporire ancora di più la torta salata con le lenticchie, potete provare ad aggiungere alle verdure del prezzemolo tritato.

Alla prossima ricetta,

