[THESAURUS LINGUAE LATINAE] Sequar te, sed me sequerisne?

Connect on Linked in

Nota di RS: con questo articolo continua la rubrica “Thesaurus Linguae Latinae” in Radio Spada con articoli e componimenti esclusivamente in lingua latina. Ringraziamo Simone Petrus Basileus I.G. che la cura con assiduità, alternandosi ad altri impegni all’interno della casa editrice. Ci sembra assolutamente logico e naturale che un blog cattolico romano integrale ospiti scritti nella lingua universale della Roma dei Papi, di quella Roma “onde Cristo è romano”. Questa volta Simone ci presenta la traduzione latina di una canzone di un notissimo gruppo musicale: i Genesis. Costituitisi presso la Charterhouse School, prestigioso collegio caratterizzato da sistemi educativi rigidi e tradizionali, sono stati uno dei gruppi musicali rock britannici più conosciuti e apprezzati dalle Generazioni degli anni 70 e 90. A loro è dedicata la traduzione in latino del brano/ canzone d’amore “Follow You Follow me”, pubblicato il 3 marzo 1978. (Piergiorgio Seveso – presidente di Radio Spada SQE)

Mane mecum

Amor meus, spero te semper

Hic ad latus meum futurum esse,

Si unquam mihi opus te erit

O amor meus





In brachiis tuis

Ita me tutum, ita securum sentio

Omnis dies perfectior dies

Tantum apud te est.



Sequar te, sed me sequerisne

Omnibus diebus et noctibus quos futuros esse sciamus?

Manebo tecum, et tu mecumne

In transeuntium annorum omnium singulis lacrumis?





In obscuritate tenebrosa

Nunc video magis et magis perfectius,

Omnes metus ab animo meo lente recedunt et evanescunt.

Noctem diuturnam sed te hic esse

Prope manum possum dicere

Evoe, melior sum propter risum quem dedisti mihi



Et dum vivam



Sequar te, sed me sequerisne

Omnibus diebus et noctibus quos futuros esse sciamus?

Manebo tecum, et tu mecumne

In transeuntium annorum omnium singulis lacrumis?

Sequar te, sed me sequerisne

Omnibus diebus et noctibus quos futuros esse sciamus?

Manebo tecum, et tu mecumne

In transeuntium annorum omnium singulis lacrumis?

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet