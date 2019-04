[BREAKING] Arriva “Papa Francesco, un dono del Mondo”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

di Maximus Intervineas

È con palpitante orgoglio che le Edizioni Radio Spada annunciano la prima fatica editoriale del presidente Piergiorgio Seveso: “Papa Francesco, un dono del Mondo”. Nel volume, di ben 666 pagine, Seveso ripercorre il pontificato accompagnando con pie riflessioni sul cammino spirituale che lo ha portato all’abbraccio dei ponti ed al rinnegamento, pubblico e dolente, di un passato fatto di pelagianesimo e rigidità, anche articolari.

La prefazione di Antonio Spadaro arricchisce l’opera e può riassumersi nel folgorante incipit: “Questo figlio era perduto ma è stato conciliato, era monocromatico e ora è un arcobaleno, era sedevacantista e ora è cattomigrantista”.

Un testo da leggere tutto d’un fiato, colla misericordina a portata di mano.

Lodevole l’iniziativa di destinare il ricavato del volume per la realizzazione di un monumento in cui Chiara Lubich, Maometto e Marco Pannella si tengono per mano, dinanzi alla sede delle Edizioni.

1 aprile 2019

S. Pesce D’Aprile

