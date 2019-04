[DIFUNDE TU FE CATOLICA] SAN HERMENEGILDO, PATRÓN DE LA MONARQUÍA CATÓLICA

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

SAN HERMENEGILDO, PATRÓN DE LA MONARQUÍA CATÓLICA





San Hermenegildo fue un príncipe visigodo del siglo VI, hijo del rey Leovigildo y hermano de Recaredo, que fue famoso por enfrentarse militarmente a su padre, tras su conversión al catolicismo. Su padre, al igual que el resto de la península, era de religión arriana, herejía que ataca el dogma trinitario y niega la divinidad de Jesucristo. El conflicto armado comenzó allá por el año 581 y duró hasta el 584.



San Hermenegildo, tras graves problemas durante toda la contienda a causa de la inferioridad numérica, se guarece en distintas fortalezas, todas ellas acaban siendo sitiadas por su padre. Después de huir hasta Sevilla, su padre Leovigildo consigue darle caza en la fortaleza de Osset.

Tras un año de asedio las tropas arresianas consiguen tomar el castillo y San Hermenegildo huye sin fuerza alguna a Córdoba donde pide refugio en la ciudad. Su hermano Recaredo, en nombre de su padre, ofrece a Hermenegildo conservar la vida si se entrega a las fuerzas de su padre. Tras dimes y diretes, su padre le da un ultimátum para que se arrepienta, pero San Hermenegildo rechaza la oferta por fidelidad al catolicismo, siendo decapitado por ello. San Hermenegildo, junto a San Fernando, es el Patrón de la Monarquía española.







