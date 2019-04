La Gazzetta di Reggio riconosce: “200 a evento di RS”. Video-intervista a Seveso e altro

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Dalla Gazzetta di oggi

Che sia stato un successo ormai è assodato: ottimi i numeri. Vista l’affluenza continua, la sala stracolma, la gente in piedi e i banchetti librari presi d’assalto è difficile fare una quantificazione precisa. Una cosa è certa: al netto dell’inutile e ritrito balletto delle cifre, eravamo centinaia, nonstante fosse un giovedì di Pasqua immerso in un ponte vacanziero. La Gazzetta parla di 200.

Per descrivere il clima basti dire che a metà giornata abbiamo dovuto fare un rinforzo di libri in quanto la richiesta era ampiamente oltre le aspettative. Molto alte le vendite del best seller COSA VOSTRA – Dalla Pro Deo alla “mafia di San Gallo”. Gli “affari riservati” della “chiesa della misericordia”. Con tanto di autore seguito da un nugolo di persone che chiedeva ulteriori informazioni e dediche sulle copie.

La stampa presente in sala ha capito poco dell’evento

ma non ha potuto tacere sulla portata della giornata (chi vuole si legga i due articoli della Gazzetta pubblicati online stamattina: 1 e 2) .

Di seguito la video-intervista al presidente Seveso:

