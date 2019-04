“L’intellettuale dissidente” recensisce l’ultimo libro del nostro Luca Fumagalli

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

segnalazione a cura della Redazione RS

La redazione di Radio Spada è lieta di segnalare la recensione dell’ultimo saggio del nostro Luca Fumagalli, Non c’è altra via che la notte, apparsa ieri sul sito “L’intellettuale dissidente” a firma di Angelo De Sio (a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti).

Il libro di Fumagalli, pubblicato dalla casa editrice La Vela a fine 2018, è un’introduzione alla letteratura distopica – la stessa che ha partorito il famoso grande fratello Orwelliano e i sogni allucinogeni di Huxley – in cui, tra l’altro, ampio spazio viene riservato a quegli autori cattolici, come R. H. Benson e G. K. Chesterton, che si cimentarono in questo genere.

La recensione de “L’intellettuale dissidente” è una piccola testimonianza dell’interesse crescente che Radio Spada e i suoi redattori stanno suscitando a livello nazionale, ma è soprattutto la prova che la passione, la serietà e l’impegno possono garantire al cosiddetto “tradizionalismo” credibilità e rispetto anche nel più vasto mondo (con possibilità concrete di un apostolato efficace).

