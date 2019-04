[RADIO SPADA] Rinnovato il direttivo, Piergiorgio Seveso confermato presidente

Connect on Linked in

Il giorno 25 aprile 2019, al termine della quinta giornata di cultura radiospadista a Rivalta di Reggio Emilia si è tenuta l’assemblea dei soci di Radio spada che, a norma dello statuto, ha provveduto al rinnovo delle cariche all’interno dell’associazione. Per il nuovo biennio 2019/2021, in seguito a votazioni a larga maggioranza (con due sole astensioni) il consiglio direttivo sarà composto da Piergiorgio Seveso, Luca Fumagalli e Giuliano Zoroddu. Il Consiglio ha provveduto seduta stante a rieleggere presidente Piergiorgio Seveso ed Ilaria Pisa responsabile dei progetti editoriali sempre per il biennio 2019-2021. A Gabriele Colosimo che lascia il Direttivo dopo ben quattro anni di impegno e dedizione il ringraziamento sentito di tutta Radio Spada. Al nuovo consigliere Zoroddu il nostro più cordiale incoraggiamento. A tutti l’augurio di continuare come sempre con vigore la sacrosanta battaglia in difesa del cattolicesimo romano integrale.

30 aprile 2019, festa di Santa Caterina da Siena

