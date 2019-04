[SPADAKITCHEN] I ceci croccanti!

Connect on Linked in

I ceci croccanti sono uno snack facile, veloce e buonissimo! La ricetta è tratta dalla rivista di un supermercato ma ho usato alcuni accorgimenti tratti da www.chiarapassion.com

Ricordo di aver mangiato, quando ero piccola, dei ceci croccanti ma non ho mai capito come fossero fatti, così, quando ho visto la ricetta dei ceci croccanti al forno, ho deciso che avrei dovuto assolutamente provarli! Mangiarli è stato come tornare indietro nel tempo, un po’ come con le madeleine di Proust (altra ricetta che prima o poi farò!).

INGREDIENTI:

1 scatola di ceci cotti al vapore sgocciolati (240 g)

1 cucchiaio scarso di farina

2-3 cucchiai di olio EVO

Timo q.b.

Un pizzico di sale

Un pizzico di pepe

Un pizzico di peperoncino

PROCEDIMENTO:

Per prima cosa, sgocciolate i ceci, sciacquateli e metteteli ad asciugare bene su più fogli di carta da cucina sovrapposti.

Dopodiché metteteli in una ciotola e versatevi un pizzico di sale, pepe, peperoncino, il timo e la farina e mescolate bene.

A questo punto, ungete leggermente la leccarda del forno con dell’olio. Poi stendetevi sopra i ceci senza sovrapporli, conditeli con l’olio, mescolateli e cuoceteli in forno ventilato preriscaldato a 200°C per circa 30 minuti, mescolando più volte. Gli ultimi 3-4 minuti azionate il grill, facendo attenzione a non farli bruciare.

Sfornateli e serviteli. Se vi piace l’idea, potete metterli in un cono di carta per fritti.

NOTE:

I ceci croccanti sono buoni sia caldi che freddi. Vanno bene per i giorni di magro e sono perfetti per un aperitivo sfizioso o da sgranocchiare davanti ad un film.

E’ importante che i ceci siano bene asciutti, per evitare che l’umidità rallenti la cottura croccante.

Io ho usato il timo secco ma, se preferite, potete usare qualche rametto di quello fresco. Al posto del pepe e del peperoncino potete usare le vostre spezie preferite.

Se mai dovessero avanzarvi (cosa molto difficile), li potete conservare in un contenitore ermetico per due giorni.

Alla prossima ricetta,

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet