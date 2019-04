Sri Lanka, Pasqua di sangue

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Pasqua di sangue in Sri Lanka. Almeno sei esplosioni hanno coinvolto tre chiese e tre hotel frequentati anche da turisti stranieri. Le esplosioni si sarebbero registrate a Colombo, nella città orientale di Batticaloa e a Negombo. Secondo le prime ricostruzioni due esplosioni sarebbero opera di attenatori suicidi.

Nel mirino poi, come detto, è finita la citta di Negombo che è a maggioranza cattolica. Il bilancio di questo attacco simultaneo è già di 129 morti e 280 feriti. ma di fatto sono numeri che sono destinati a crescere. Uno dei luoghi in cui si è verificata l’esplosione è la chiesa di sant’Antonio a Colombo. Poi sono finiti nel mirino lo Shangri-la Hotel e il Kingsbury Hotel, sempre a Colombo. Proprio in queste strutture si trovano diversi turisti, soprattutto americani ed europei. Tra le vittime, secondo quanto riportato dalla polizia locale ci sarebbero già almeno 9 stranieri.

