Tutto quello che volete sapere sul sesso

Ma che non vi diranno in parrocchia.

Un comodo catalogo di temi “hot” per voi, dato che Bergoglio asserisce che il sesso sia un tabù nella Chiesa (curioso; in altra sede aveva criticato la tendenza della morale cattolica a contrastare solo i peccati contro la purezza…).

Che se ne parli troppo o troppo poco, l’unica cosa che conta è parlarne nell’unica maniera corretta: proponendo la verità, edificando ed esortando l’interlocutore. Sempre secondo Bergoglio i “giovani” sono “allontanati” dalla Chiesa a motivo della morale sessuale, ma nella realtà – al netto di chi si abbandonerebbe comunque all’accecamento ferino – il problema è opposto: il giovane cerca la verità e l’assoluto, e non trova nella melassa modernista farraginosa o pruriginosa nessuna indicazione utile, ma solo discorsi circolari, autoreferenziali, fumosi e in ultima analisi tristi.

Ecco dunque, soprattutto per i più giovani, una selezione dei nostri articoli dedicata alle varie articolazioni del tema morale. Che, ricordiamo, come tutti i temi morali definiti dalla Chiesa non è soggetto a sconti, saldi, liquidazioni, ammodernamenti.

