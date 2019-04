VII Giornata della buona stampa cattolica

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Alle porte di Pavia si tiene da ben 7 anni un Primo Maggio decisamente differente; un appuntamento con la buona stampa cattolica che è diventato un blasonato evento fisso dal 2013. Quest’anno, poi, il tema è di stringente attualità per i nostri tempi così complessi: si affronta la Dottrina Sociale della Chiesa, uno dei capisaldi cattolici che più è caduto vittima di adulterazioni e abusive rivisitazioni politiche. Ecco il volantino e il programma: ​



1 maggio 2019

PARROCCHIA SANT’ANTONIO ABATE

in via Roma, 4 a LINAROLO (PAVIA)

VERITA’ E GIUSTIZIA:

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

dalle 9.30: registrazione dei partecipanti 10.00: introduzione di don Marino Neri

10.15: interventi di Stefano Fontana, Marco Ferraresi e Ettore Gotti Tedeschi 13.00: pranzo (è richiesto un contributo di 15 €), per il quale è NECESSARIA LA PRENOTAZIONE all’indirizzo email giornatabuonastampa@gmail.com 15.00: tavola rotonda sui temi discussi in mattinata

17.00: Santa Messa



Non potranno mancare i titoli delle Edizioni Radio Spada, le immagini sacre, i santini…

Vi aspettiamo.



Unitevi a noi per una primavera di lotta!



Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet