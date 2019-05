Di solito i sondaggi non servono per dire come andranno le cose ma per ipotizzare come non andranno. In più in Italia sono vietati nelle ultime due settimane dal voto. Non lo sono però i sondaggi europei: in questo caso a maggior ragione, in quanto ci si riferisce agli ultimi sondaggi consentiti in ciascun Paese.

Consigliamo dunque la lettura di questo reportage completo realizzato dal Financial Times e vediamo di quanto sbaglierà: European elections 2019.



