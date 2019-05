[DIFUNDE TU FE CATOLICA] CRUCIFICADOS SIN CRUZ: MARIE ROSE FERRON

Connect on Linked in





Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

CRUCIFICADOS SIN CRUZ: MARIE ROSE FERRON



Breve reseña biográfica de un alma que se configuró con Cristo a través del sufrimiento. Marie Rose Ferron nació el 24 de Mayo de 1902 en Saint Germain de Grantham, Quebec (Canadá), siendo la décima hija de una familia de quince hijos. En 1906, cuando Rose tenía 4 años, su familia se mudó a Fall River, Massachusetts (Estados Unidos de América). En Mayo de 1925, la familia se muda otra vez, a Woonsocket, en el estado americano de Rhode Island, donde pasaría el resto de su vida.

Desde muy pequeña destacó en la piedad cristiana; así, cuando tenía seis años, Rose tuvo una visión del Niño Jesús. “Lo vi con una cruz” , dijo, “y me miraba con tristeza a los ojos”. Tal vez sería aquella aparición como el prólogo de la vida de sacrificio que Nuestro Señor le brindaría más adelante.







Cuando tenía siete años, Jesús le enseñó una oración que Marie Rose recitaría a diario:

“Señor Jesús, cuando reflexiono sobre las palabras que pronunciaste, “Muchos son llamados, pero pocos son escogidos, ” comienzo a temblar por aquellos a quienes amo; Te ruego los mires con Misericordia: y he aquí que, con infinita ternura, colocas su salvación en mis manos, por así decirlo, porque todo se le promete a aquel que sabe cómo sufrir Contigo y por Ti. Mi corazón sangra bajo el peso de la aflicción, pero mi voluntad permanece unida a la Tuya, y clamo a Ti: ‘¡Señor, es por ellos que quiero sufrir!’ ¡Quiero mezclar mis lágrimas con Tu Sangre para la salvación de aquellos a quienes amo! No harás oídos sordos a mi grito de tristeza y los salvarás”

Desde muy temprana edad tuvo que ayudar a sus padres en la faena; sufre un accidente con apenas 13 años, que le obligará a llevar muletas para andar, por eso es comprensible que Marie Rose se viera destinada a estar discapacitada de por vida, y así un aire de tristeza y soledad dominara su niñez.

Otra aflicción que afectó profundamente a Marie Rose fue su incapacidad para asistir a la escuela.“Me sentí como si estuviera ciega, a tientas en la oscuridad” , anotó en su diario. “No tenía nada que esperar, ninguna esperanza de mejorar mi condición. Contemplé mi ignorancia ante mis ojos, y eso me desanimó más que mis enfermedades. El tiempo, que suaviza todo, incluso los sufrimientos, aumentó el mío: me rompieron corazón.”

Y es que ser Alma Víctima era sin duda la misión de Marie Rose. La madre de Marie Rose, Delima Mathieu Ferron, era de una rara virtud. Desde su primer embarazo, ella dedicó a cada uno de sus hijos recién nacidos al misterio del Rosario y, al tener quince hijos, completó las quince décadas. Marie-Rose, o simplemente Rose, como se la llamaba a menudo, estaba destinada a ser la niña dedicada al décimo misterio, la Crucifixión.

Lo que es aún más notable es que a partir de entonces, Rose no participó de más alimentos sólidos. Durante once años, hasta su muerte, Rose tomó sólo alimentos líquidos e incluso esto a veces no pudo mantener. Al darse cuenta de que podía recibir la Sagrada Comunión, un sacerdote una vez le dio algunas pequeñas partículas no consagradas. Inmediatamente la enfermaron. Además, cuatro años antes de su muerte, ella ni siquiera bebió agua durante un período de tres meses.



Su abstinencia de comida y bebida fue solo el comienzo de muchos fenómenos místicos extraordinarios y de profundo sufrimiento. A lo largo de todo este tiempo permaneció dócil a la autoridad, tanto médica como espiritual, y con delicada discreción intentó alguna vez evitar la publicidad.



Durante los éxtasis que experimentaría en el lecho del dolor, no podía ser levantada, incluso por 4 hombres adultos, aunque no pesaba más de cincuenta kilos. Además, su cuerpo permaneció rígido, excepto cuando ella habló o quiso usar sus manos mientras conversaba con Cristo.



El Obispo Diocesano, Mons. Hickey, autorizó un oratorio privado al lado de la habitación de Rose. Cuando se decía allí la Misa, especialmente en las Fiestas de la Santísima Virgen, Rose soltaba éxtasis en las oraciones de apertura, pero siempre revivía en el momento de la Comunión. En general, en el instante en que recibía la Sagrada Hostia, su cabeza caía hacia atrás y nuevamente se sumía en éxtasis.De hecho, el amor de Rose por la Eucaristía fue intenso y durante años tan sólo se alimentaba del Pan Eucarístico; cualquier otro alimento le causaría severos trastornos digestivos.







A partir de Marzo de 1926, Rose comenzó a sufrir los Sagrados Estigmas de la Pasión; padeció las heridas de los azotes de la Flagelación; a partir de 1927, sufriría cada Viernes la Pasión de Jesús en su débil cuerpo.

Un sacerdote que examinó estas heridas en 1930 escribió: “La sangre me olía a un olor dulce, algo parecido a un perfume, mis manos se saturaron con él … No era un olor transitorio, ya que el olor persistía hasta la mañana siguiente.”





Los estigmas del corazón comenzaron durante la época de Cuaresma de 1929. Trajeron dolores tan agudos a Rose que a veces se desmayó en la inconsciencia.

Ella dijo que el dolor interior era “espantoso”.

A veces el dolor se sentía intensamente en su espalda,

“donde la lanza parece haberse detenido”.





Las heridas de la Corona de Espinas se asemejaban, en palabras de la madre, a

“dos cuerdas pesadas que rodean su cabeza”. Los agujeros hechos por las espinas hicieron que Rose sintiera

“como si su cabeza se estuviera abriendo”. Estos estigmas espinosos nunca desaparecieron por completo.

Todavía eran visibles después de su muerte. Fueron pocos pero muy fieles los testigos de estas estigmatizaciones de los Viernes.





Configurada con Cristo a través del dolor, Rose Ferrón sabía que estaba siendo torturada en el lugar de los demás y aceptó su vocación de llevar en su propio cuerpo el dolor físico que los libraba.

En eso, también, ella se parecía a su Maestro, cuyo amor lo impulsó a soportar el castigo de la humanidad en su lugar.





Durante sus últimos cinco años en la tierra, no portaba estigmas, excepto los de la cabeza.

Pero sus sufrimientos no cesaron.

Todos los viernes, la sangre corría a los miembros que habían soportado las heridas y causaban un dolor aún mayor que antes.





Mientras estaba en éxtasis el 13 de Abril de 1929, en presencia de seis visitantes, Rose le preguntó a su Salvador cuánto tiempo aún tenía que sufrir, y luego repitió en voz alta la respuesta:

“¡Siete años!” Comenzó a contar la edad que tendría después de siete años más, y se detuvo a los treinta y tres.

Cristo pareció preguntarle si eso era demasiado largo, porque ella dijo con gran entusiasmo:

“¡Oh, no! Ven a buscarme cuando quieras. Estoy listo para sufrir cien años, si lo deseas. Es mi sacrificio para permanecer.”







Como se le reveló previamente, Marie Rose Ferron murió en 1936 a la edad de treinta y tres años.

La muerte la liberó del sufrimiento que la perseguía día tras día.

“Dios y las víctimas son los únicos que saben lo que significa la palabra Cruz” , había comentado, y sus últimas dos semanas se llenaron con la abrumadora realización de la verdad de esta afirmación.

Rose ya no podía ver.

Sufría tantos dolores en la cabeza que el menor sonido era como un golpe, y cualquier ruido hacía que se desmayara.

El último día de Abril de 1936, perdió completamente la audición y el habla.





El 6 de Mayo, el Padre Boyer llamó a la una en punto de la mañana.

“Entré a la habitación” , escribió en su biografía,

“y cuando vi la condición en la que estaba, me conmoví. No podía reconocerla, estaba tan cambiada, su rostro no solo estaba desfigurado, sino también deformado. Tenía los ojos medio cerrados y en en sus esquinas se acumulaba sangre espesa, su tez era de color rojo cobre y su piel parecía áspera e hinchada, su respiración era dolorosa, su boca estaba abierta y retorcida con una expresión desgarradora. Era como un crucifijo moribundo, esperando la consumación de su martirio “.

Rose vivió cinco días más. En la muerte ella todavía tenía “la expresión de angustia incrustada en su rostro”. Pero como las mujeres, a quienes ella misma había designado para preparar su cuerpo para el ataúd, le lavaban la cara, sus espantosas distorsiones desaparecieron. Un cambio vino sobre sus rasgos con cada golpe de la toalla. Su rostro apareció envuelto en una encantadora sonrisa. Era tan natural que un médico fue llamado específicamente para determinar su muerte. Seguramente era la belleza interior de sus virtudes la que irradiaba su rostro externo.

Después de un intenso período de sufrimiento en unión con Jesús por la conversión de los pecadores, Marie Rose Ferron tomó vuelo al Cielo el 11 de Mayo de 1936, a los 33 años, tal como Jesús le dijo en éxtasis unos siete años antes.Vestía el hábito de la Congregación Religiosa que había fundado después de las instrucciones de su Señor, aunque murió sin verlo progresar más allá de la aprobación del Obispo Hickey bajo el nombre de las Hermanas de Reparación de las Sagradas Llagas de Jesús. “Jesús necesitará esta Comunidad en poco tiempo” , había dicho ella.

Queremos terminar con la Oración de Ofrecimiento con el que Marie Rose entregaba sus molestias y dolores a Nuestro Señor: “Me ofrezco como víctima, un holocausto para vivir en constante caridad, rogándote, oh Jesús mío, para que me consumas sin cesar, para que pueda ser un víctima de Tu Amor … “

