[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL ROSARIO: SÓLO PARA HOMBRES

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL ROSARIO: SÓLO PARA HOMBRES





En este mundo descristianizado, el ser creyente se ha vuelto misión arriesgada, donde los hombres, los varones, tal vez nos llevamos la peor parte; muchos siempre entendieron que ser piadoso era “poco viril”, y asociaban rezar, ir a Misa u observar los Mandamientos como “cosas de mujeres”… así les ha ido y peor que terminarán los que se mantengan en esos pobres planteamientos.

El varón católico demuestra su hombría cuando es fuerte en la adversidad, cuando entiende que el mundo no se mejora en los gimnasios o los campos de fútbol, sino que todo puede tomar otro sentido en la medida que nos acercamos a Dios y nos conformamos con Su Voluntad. Sólo ahí, en ese momento de humildad y entrega, somos auténticos hombres. La virilidad no va aparejada con la complexión o resistencia física del sujeto, sino con la capacidad en que éste se sienta hijo de Dios, criatura hecha a Su imagen y redimido en la Sangre Preciosa de Cristo; ésa y no otra es nuestra verdadera hombría como católicos.

Sé varón, busca el apoyo de la Mujer por excelencia: la Virgen María; sólo Ella conoce tus anhelos y sueños… Ella puede llenar el amor que mendigas a las criaturas una y otra vez y que jamás te sacia. Busca a María, llámala, coge tu rosario y rézalo, que es Su oración predilecta, con la que nada te va a faltar; obsérvalo, estúdialo: el Rosario es la cadena de los hombres que se atan a la Virgen, por amor de hijo, de hombre, de padre… porque saben que con tan dulce esclavitud la felicidad la tendrán asegurada ya en este mundo.

