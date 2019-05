[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LA GLORIOSA ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR A LOS CIELOS

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LA GLORIOSA ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR A LOS CIELOS



“Varones de Galilea, ¿por qué os asombráis mirando al Cielo?; del mismo modo que lo habéis visto subir al Cielo, así vendrá” (Act, 1, 11)







DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

(Tomado del Catecismo de San Pío X)

¿Qué se celebra en la fiesta de la ASCENSIÓN?



En la Fiesta de la Ascensión se celebra el Glorioso día en que Jesucristo, a vista de Sus Discípulos, subió por Su propia virtud al Cielo, cuarenta días después de su Resurrección.



¿Por qué subió al Cielo Jesucristo?



Jesucristo subió al Cielo: 1°, para tomar posesión del Reino Eterno que conquistó con Su Muerte; 2°, para prepararnos el lugar y servirnos de Mediador y Abogado ante el Padre; 3°, para enviar el Espíritu Santo a Sus Apóstoles.



¿Entró solo Jesucristo en el Cielo el día de la Ascensión?



El día de la Ascensión, Jesucristo no entró solo en el Cielo, sino que entraron con Él las almas de los Antiguos Padres que había sacado del Limbo.



¿Cómo está Jesucristo en el Cielo?



Jesucristo está en el Cielo sentado a la diestra de Dios Padre, es decir, como Dios es igual al Padre en la gloria, y como hombre está elevado por encima de todos los Ángeles y Santos y hecho Señor de todas las cosas.



¿Qué hemos de hacer para celebrar dignamente la fiesta de la Ascensión?



Para celebrar dignamente la Fiesta de la Ascensión hemos de hacer tres cosas: 1ª, adorar a Jesucristo en el Cielo como mediador y abogado nuestro; 2ª, despegar enteramente nuestro corazón de este mundo como de lugar de destierro y aspirar únicamente al Cielo, nuestra verdadera patria; 3ª , determinarnos a imitar a Jesucristo en la humildad, en la mortificación y en los padecimientos, para tener parte en su gloria.



¿Qué han de hacer los fieles el tiempo que corre de la fiesta de la Ascensión a la de Pentecostés?



De la Fiesta de la Ascensión a Pentecostés, los fieles, a ejemplo de los Apóstoles, han de prepararse a recibir el Espíritu Santo con el retiro, con recogimiento interior y con perseverante y fervorosa oración.



¿Por qué el día de la Ascensión, leído el Evangelio de la Misa solemne, se apaga y después se quita el cirio pascual?



El día de la Ascensión, leído el Evangelio de la Misa solemne, se apaga y después se quita el cirio pascual, para representar que Cristo partió dejando a los Apóstoles.



En el Monte de los Olivos, donde había iniciado Su Pasión, Nuestro Señor, en presencia de Su Santísima Madre y los Apóstoles, después de haberles dado Su Bendición, se elevó a los cielos donde entró para posicionarse de Su Gloria, sentado a la diestra del Padre.



La Ascensión de Cristo es también la nuestra, porque así como entró en el Cielo, seguido del ejército de Patriarcas y Profetas y todos los Santos y Justos del Antiguo Testamento, siendo Él nuestra cabeza y nosotros miembros de Su Cuerpo Místico, hemos de estar seguros de que, correspondiendo a Sus Auxilios, nos admitirá en Su compañía en el Paraíso.

Nota característica de esta Fiesta, una de las más antiguas de la Liturgia, es la ceremonia de apagar el Cirio Pascual al terminar el Evangelio, significando visiblemente que Jesucristo, cuya mística representación ostentaba dicho Cirio, se ha ausentado ya de nosotros.

