[DIFUNDE TU FE CATOLICA] MAYO, MES DEDICADO A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN MARÍA. DÍA 1: “Sólo María halló gracia ante Dios”

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

MAYO, MES DEDICADO A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN MARÍA. DÍA 1: “Sólo María halló gracia ante Dios”



La Piedad Católica dedica cada Mes de Mayo a Nuestra Santa Madre, la Virgen María; para honrarla no es necesario practicar mil devociones ni otras complicaciones; tan solo basta con ENTREGARSE a Ella por completo: conocerla, amarla y procurar que otros lo hagan también. Conocer a la Virgen, a través de la Doctrina y el Magisterio de la Iglesia, pero especialmente, a través de la lectura y el estudio del “Tratado de la Verdadera Devoción” del gran San Luis María Grignión de Montfort; de obligada lectura para los devotos de Nuestra Señora. Amar a la Virgen ES IMITARLA en Sus Virtudes, especialmente en la humildad y en la modestia, terrenos donde crece la pureza del alma y del cuerpo; urge realzar pues, estos valores tan denostados hoy, incluso por aquellos que dicen querer a María Santísima. Para los que apenas tengan tiempo, no tienen excusa para dedicar a su Madre del Cielo Las Tres Avemarías, devoción sencilla y que nos alcanza grandes gracias de parte de la Virgen. A los más piadosos y constantes, EL REZO DIARIO DEL ROSARIO no puede faltar en este Mes de la Virgen; los que andéis más sobrados de tiempo y fervor, rezad otros rosarios por aquellos que no lo rezarán… Que la Virgen Inmaculada te bendiga hoy y siempre; que Ella premie el buen apostolado que harás compartiendo este artículo.







EJERCICIO DEL MES DE MAYO

en Honor de Nuestra Señora y Madre la Virgen María

En el nombre el Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén.

Bendita sea Tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A Ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, por Tu Pura Concepción, ni de noche ni de día hasta morir en Tu amor. Amén.

MEDITACIÓN DIARIA, DÍA 1:



“Sólo María halló gracia delante de Dios (Evangelio de San Lucas, cap. 1, vers. 30), tanto para Sí como para todos y cada uno de los hombres, a diferencia de los Patriarcas y Profetas y todos los Santos del Antiguo Testamento, que no pudieron encontrarla. María dio el ser y la vida humana al Autor de toda Gracia. Por esto se la llama la Madre de la Gracia.” (San Luis María Grignión de Montfort, El Secreto de María)

AHORA REZA, CON PIEDAD Y DEVOCIÓN

LAS TRES AVEMARÍAS

INDULGENCIAS que podemos ganar

y aplicar a las Almas del Purgatorio

Una Indulgencia Plenaria a perpetuidad, a ser ganada una vez en el mes de Mayo, el mismo día de la Comunión, por todos los fieles católicos, que, todos los días de este mes, honren especialmente a la Santísima Virgen, sea en público, sea en privado, mediante homenajes, ejercicios piadosos o actos de virtud.



Una indulgencia parcial de trescientos días para cada día del mes en que se haya rendido a María Nuestra Señora un homenaje público o particular. Indulgencias otorgadas por el Papa Pío VII, el 21 de Marzo de 1815 y del 18 de Junio de 1822, respectivamente.

Para conocer el sentido y valor de las Indulgencias sólo tiene que tocar AQUÍ.

PARA CONOCER Y AMAR A

MARÍA NUESTRA SEÑORA



Pulse aquí para leer la

Versión en PDF

