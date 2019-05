[DIFUNDE TU FE CATOLICA] SOBRE LA NECESIDAD DE TENER A UN SACERDOTE COMO DIRECTOR ESPIRITUAL

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in





Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

SOBRE LA NECESIDAD DE TENER A UN SACERDOTE COMO DIRECTOR ESPIRITUAL



Muchos se apuntan a la meditación oriental, reiki, yoga… filosofías y prácticas que nada tienen que ver con nuestra cultura; en aras de una moda absurda que disfraza la Apostasía actual, hemos dado la espalda a nuestra Fe Cristiana, la que unía a España, a Europa, al Orbe Católico.







La inmensa mayoría del “clero” ha apostatado ante el modernismo y la “pastoral de cercanía”, instaurada desde el nefasto “Concilio”; no obstante quedan aún SACERDOTES ÍNTEGROS que mantienen impasibles la bandera de la Fe Católica, aguardando tiempos mejores, que ya se avecinan… sepamos reconocerlos y apreciarlos como dignos Ministros de Dios; busquemos su consejo, su aliento, su oración, pero sin olvidar el respeto que le debemos a los sacerdotes por ser hombres consagrados, ni el afecto obligado por ser Padres de almas…

“El alma sola, sin maestro, que tiene virtud, es como el carbón encendido que está solo: antes se irá enfriando que encendiendo. El que a solas cae, a solas se está caído y tiene en poco su alma, pues de sí solo la fía. Pues no temes el caer a solas, ¿cómo presumes de levantarte a solas? Mira que más pueden dos juntos que uno solo. El que cargado cae, dificultosamente se levantará cargado. Y el que cae ciego, no se levantará ciego solo; y, si se levantare solo, encaminará por donde no conviene”

(San Juan de la Cruz, “Dichos de luz y amor”, cap. 1, 5-11)

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet