Don Fabrizio Loschi (FSSPX) dà qualche notizia dello Sri Lanka dopo i sanguinosi attentati di Pasqua

In molti ci avete espresso la vostra preoccupazione e assicurate le vostre preghiere dopo gli attacchi della mattina di Pasqua. Vorrei ringraziarvi sinceramente per la vostra premura e con questo articolo vorrei tenervi informati della situazione. Quando abbiamo saputo degli attentati che hanno colpito due chiese cattoliche (e anche una chiesa protestante) il giorno della Resurrezione di Nostro Signore, la comunità cattolica è rimasta sconvolta, specialmente per il fatto che l’attacco è stato totalmente inatteso.

Presenza cattolica

Nello Sri Lanka, sebbene il paese sia prevalentemente buddista, la Chiesa è un’istituzione molto ben considerata dalle più alte autorità pubbliche.

La Chiesa cattolica è apprezzata per l’eccellenza delle sue scuole, degli ospedali e di tutte le altre istituzioni caritative. Nel territorio dello Sri Lanka, la Chiesa cattolica è divisa in 12 diocesi con circa 1,2 milioni di cattolici che rappresentano circa il 6,1% della popolazione totale, secondo il censimento del 2012.

La Chiesa cattolica gode della libertà di culto e sta crescendo regolarmente accogliendo nuovi convertiti, aprendo nuove parrocchie, costruendo chiese, aprendo nuove scuole e nuove case religiose ogni anno.

Vita cattolica

Per un prete, lo Sri Lanka è uno dei migliori posti al mondo. Il Priorato della Fraternità di San Pio X si trova nella città di Negombo, una delle città più cattoliche del paese, che consente al clero della nostra fraternità di sperimentare qualcosa di raro: vivere in un una società profondamente cristiana, che è un privilegio che è quasi scomparso dalla faccia della terra nel nostro tempo.

Guidando sulla strada che corre lungo la costa occidentale del paese, da Colombo (la capitale) alla città di Chilaw, si possono vedere oratori o statue di santi a quasi tutti i crocevia. La città di Negombo è molto famosa per questo; c’è persino una statua di Cristo Re, alta tre metri, nel municipio per dimostrare che Negombo è una città cattolica. Due anni fa, le autorità della città hanno inaugurato una statua della Madonna nella parte superiore della torre dell’orologio che si trova nel centro della città, con sotto, uno schermo elettronico che accoglie i visitatori in Little Rome, soprannome di Negombo.

Durante il periodo natalizio, i cattolici di Negombo hanno allestito presepi tradizionali sulla strada con bellissime statue e decorazioni di buon gusto.

A differenza di ciò che accadrebbe in Europa, nessuno osa vandalizzare tali espressioni di fede.

Il sacerdote nella società

Il sacerdote cattolico è molto rispettato in Sri Lanka, come dimostra il fatto che non fa mai la fila in un’amministrazione o in una banca. Si prendono cura di lui non appena entra. Nell’autobus, se tutti i posti sono occupati, qualcuno cede immediatamente il posto al prete che sale.

Come sacerdote, sperimentai che lo Sri Lanka è un paese diverso anche prima di giungervi . Ad esempio, dopo l’imbarco su un aereo della compagnia aerea nazionale Srilankan Airlines, l’equipaggio mi trattò con particolare cura.

Se sei un sacerdote spesso ti verrà portato un drink prima del decollo, anche se sei in classe economica, e una volta che il pasto sta per essere servito, un membro dell’equipaggio ti porterà il vassoio per primo.

All’arrivo all’aeroporto di Colombo, non dovrai fare la fila alla dogana, perché un agente ti inviterà a timbrare il passaporto prima degli altri viaggiatori.

Quando si lascia il paese, all’aeroporto di Colombo, è la stessa cosa. Nel terminal ci sono posti riservati per il clero (buddista e cattolico) e alla porta d’imbarco, un membro dello staff inviterà il sacerdote a salire sull’aereo per primo, con gli uomini d’affari, anche se è in classe economica.

La gentilezza dello staff di Srilankan Airlines si palesò anche nel 2010 quando una reliquia di Sant’Antonio da Padova arrivò in Sri Lanka. La reliquia fu portata a bordo di un aeromobile della Srilankan Airlines. Per l’occasione, la compagnia aerea aveva scelto due cattolici come pilota e copilota. Ancora più commovente, la reliquia non fu messa nella stiva dell’aereo, ma in una poltrona della business class. Quando la reliquia arrivò all’aeroporto, fu accolta come un capo di stato. Fuori dall’aeroporto, Sant’Antonio fu messo su un veicolo ufficiale scortato a Colombo dall’esercito e dalla polizia.

Allora perché gli attentati?

L’attacco nel giorno della domenica di Pasqua aveva davvero lo scopo di ferire profondamente la comunità cattolica. In primo luogo, l’attentato è avvenuto nel giorno della più grande festa dell’anno, in secondo luogo, i due santi più popolari in Sri Lanka sono Sant’Antonio da Padova e San Sebastiano. I terroristi non hanno scelto il bersaglio a caso. Hanno preso di mira il Santuario di Sant’Antonio a Colombo e la Chiesa di San Sebastiáno a Negombo. La polizia sta cercando di scoprire chi c’è dietro gli attacchi, ma molte persone qui hanno già un’idea della risposta.

La Fraternità è al sicuro?

Come tutte le comunità del paese, dobbiamo essere vigili. La nostra chiesa deve rimanere chiusa tranne che per la Messa. Si consiglia di evitare movimenti non necessari. Un coprifuoco è in vigore dalle 18:00 alle 06:00 del mattino seguente. Il nostro priorato non è importante, quindi è improbabile che sia l’obiettivo di un’azione criminale, ma chi lo sa? Una delle chiese attaccate è a soli tre chilometri da dove siamo noi. Contiamo molto sulle vostre preghiere e il vostro sostegno sono quindi molto preziosi per noi. Preghiamo in particolare per questo bellissimo paese, che ha molto da offrire, in modo da superare rapidamente questa prova e rimanere un luogo di pace.

Don Fabrizio Loschi

FSSPX.it

