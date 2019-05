Gay pride a Roma, il Comit. S. Filippo Neri organizza la riparazione

Connect on Linked in

Dal Comitato di laici romani riceviamo il seguente comunicato stampa, che riproduciamo:

Il Comitato San Filippo Neri, fa presente che, come lo scorso anno, ha l’intento di organizzare una riparazione pubblica a Roma per lo scandalo del gay pride.

Siamo felici di sostenere e coadiuvare tutti i comitati simili al nostro che stanno perseguendo lo stesso intento in tutta la penisola.



Il motivo che ci spinge a riparare pubblicamente ed in modo solenne è

perfettamente in conformità con lo spirito e con la dottrina cattolica: la preghiera è sempre buona ed utile ma, laddove c’è una manifestazione pubblica di qualcosa contrario alla legge di Dio e dove questo acquisti soprattutto un tono che punti alla normalizzazione del fenomeno stesso, un intervento del genere diventa non solo buono ma doveroso, in quanto serve ad evitare lo scandalo e la corruzione dei costumi nonchè a ribadire l’assoluta fermezza e stabilità della dottrina cattolica di sempre.



Chiedendovi la massima diffusione di questo comunicato, ci riserviamo di potervi in un breve futuro fornire ulteriori delucidazioni per meglio comprendere i dettagli , i luoghi e le attività che intendiamo portare avanti.

Roma, 20 maggio 2019

Comitato San Filippo Neri

