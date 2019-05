[IL PORCOSPINO] God bless Alabama

Connect on Linked in

di Andrea Sandri

L’atto con cui lo Stato dell’Alabama abolisce l’aborto legale in tutto il proprio territorio e sanziona penalmente con pene pesantissime l’atto stesso di abortire, è importante.

Perché la rivoluzione non ammette ripensamenti e marce “indietro”, e considera gli spazi ancora non colpiti dall’infamia abortista territori di conquista. Preferisce in alcuni casi, come in Irlanda, attendere tempi maturi, ma non tollera di essere debellata: ne va del proprio concetto di tempo e di storia.

Dio benedica l’Alabama!

