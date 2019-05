[LA FRECCIA] Il discorso pro-life di Bergoglio

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Il nostro si è pronunciato in un discorso pro-life degno di un cattolico vero (!). Ha paragonato i ginecologi che praticano aborti a mercenari assassini. Che abbia ripreso il senno perduto? O forse, visto il tempismo, sta solo confondendo le acque visti gli ultimi eventi politici in America e in Europa?

E come mai nessun media italiano ne parla? Ah, saperlo…

Lo trovate QUI

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet