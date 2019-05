L’Alabama vieta totalmente l’aborto, unica eccezione il serio pericolo di vita per la madre

Connect on Linked in

Con il via libera del Senato, a maggioranza repubblicana, il parlamento dell’Alabama ha approvato una legge che di fatto mette la bando l’aborto, in ogni stadio e anche nei casi di stupro o incesto. L’unica eccezione ammessa, è se la madre è in serio pericolo di vita. Per i medici che praticano l’interruzione di gravidanza in Alabama si prevedono fino a 99 anni di carcere. (fonte: AGI.it)

