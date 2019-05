Lo sdoganamento del satanismo

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

di Geranius

Viviamo in una società che negando i diritti di Dio con tutto ciò che ne deriva (aborto, eutanasia e ogni genere di perversione) non può che affermare quelli del nemico, il serpente antico, omicida fin dal principio che ha in odio il genere umano.

Il satanismo, ossia il culto e l’adorazione del maligno, da parte di massoneria, sette, conventicole e singoli, esiste purtroppo da secoli nelle sue diverse sfaccettature e mai come al giorno tali gruppi, più o meno segreti sono diffusi nella società.

La musica rock e pop sono anch’essi coacervi di quest’orrore come le dettagliate ricerche del Centro Studi San Giorgio[1] ben illustrano.

E’ proprio negli ultimi anni tuttavia che tale rivoltante realtà è emersa sempre di più nella società e nella vita di tutti i giorni, divenendo mainstream, e dunque per così dire sdoganata.

Ed ecco che corna da diavoli compaiono sulle teste durante festicciole di carnevale anche di bambini, mentre pentacoli e croci rovesciate si diffondono su magliette ed indumenti indossati senza troppi pensieri.

Mi capitò circa un anno fa, in una delle rarissime occasioni in cui mi trovo a prendere il bus, di vedere una bambina di 11-12 anni con la cartella della scuola insieme ad un gruppo di amiche. La piccola, probabilmente reduce dall’ora di ginnastica, portava dei pantaloni della tuta di una, a me sconosciuta, marca di “streetwear” con vistose croci rovesciate. Sono quasi sicuro che la bambina frequentasse pure il catechismo dei modernisti o quantomeno l’ora di “religione”.

Si sprecano pure i tatuaggi di diavoli e ciondoli con pentacoli e alberi della vita sfoggiati in palestra o durante l’aperitivo serale.

Il satanismo, spesso attraverso internet, appare senza andarlo a cercare, e così mentre segui su instagram i profili di confraternite e di processioni spagnole con magnifiche fotografie della Semana Santa, ti appare come profilo sponsorizzato (!) un’immagine satanica, orripilante e blasfema che segnali ovviamente senza successo, ça va sans dire.

Negli Stati Uniti, centro di diffusione di molti fenomeni e fermenti dissolutori che interessano la società contemporanea, il satanismo è stato riconosciuto come culto, vi sono preghiere al demonio in alcune scuole e statue del maligno compaiono anche in luoghi pubblici.

Purtroppo una società che è già prona al culto dell’uomo e dunque del demonio non può che accettare di buon grado tutti questi riferimenti al maligno che ormai pervadono la vita di tutti i giorni.

Va detto infatti che la diffusione di immagini e i simboli demoniaci che diventano brand, che vengano portati consapevolmente o con leggerezza, dimostra la sfacciataggine e il senso di impunità dei servitori del maligno, che in molti casi non agiscono più nemmeno nell’ombra nel corrompere i giovani e i bambini fin dalla più tenera età.

Come i buoni sacerdoti insegnano, quando si aprono delle porte o degli spiragli al male, fosse anche senza pensarci troppo, il nemico vi entra con conseguenze che possono essere inimmaginabili. Non si spiegherebbero altrimenti l’aumento delle possessioni demoniache, i delitti efferati e i fatti di cronaca che sempre più riempiono le pagine dei quotidiani negli ultimi anni.

I cattolici devono pertanto pregare, vigilare, denunciare e combattere strenuamente, memori del fatto che la lotta è in primis contro quei malefici spiriti dell’aria che secondo San Roberto Bellarmino se avessero corpo oscurerebbero il sole al meriggio, consapevoli che portae inferi non praevalebunt.



[1] http://www.centrosangiorgio.com

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet